Волонтерские программы

Обычно людям, которые хотят стать волонтерами, нужно за свой счет приехать к месту назначения. А что будет дальше – зависит от конкретной программы.

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Участникам программ обычно предлагают бесплатное жилье, иногда питание и карманные деньги. В то же время предлагают получить невероятный опыт жизни в другой стране и даже некоторые профессиональные навыки.

Обучение за границей

Во многих странах учиться в университете – бесплатно. Если вы студент или студентка, попробуйте поискать программы по обмену, позволяющие провести семестр в университете за границей.



Некоторые страны предлагают студентам бесплатное обучение и даже стипендии / Фото Unsplash

Также существуют гранты для обучения в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и так далее. Но очень важным моментом является знание языка страны – вероятно, без него не получится поступить в заграничный "вуз".

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

Исследование родословной

Некоторые страны предлагают бесплатные путешествия для молодежи, желающей исследовать свои корни. Например, молодежь в возрасте от 18 до 26 лет может бесплатно отправиться в Израиль по программе ТАГЛИТ.

Подобное также предлагают Венгрия, Греция, Армения и так далее.

Преподавать английский язык

Если у вас достаточный уровень знания языка – попробуйте себя в преподавании. Многие украинцы едут с этой миссией в Китай, но не только там ищут специалистов со знанием языка.

Обычно преподавателям языка предлагают довольно неплохую зарплату, иногда – еще и жилье.

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Работать на круизных кораблях

Этот способ подходит тем, кто готов покидать родной дом на срок от полугода и больше. Хотя в период пандемии работы в этой сфере стало гораздо меньше, однако туризм постепенно возрождается.



Работа на круизном лайнере позволяет заработать и увидеть мир / Фото Unsplash

На круизном лайнере можно не только увидеть разные страны, но и заработать неплохие деньги.