Волонтерські програми

Зазвичай людям, які хочуть стати волонтерами, потрібно за власний кошт приїхати до місця призначення. А що буде далі – залежить від конкретної програми.

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Учасникам програм зазвичай пропонують безкоштовне житло, інколи харчування та кишенькові гроші. Натомість пропонують здобути неймовірний досвід життя в іншій країни й навіть деякі професійні навички.

Навчання за кордоном

У багатьох країнах вчитися в університеті – безкоштовно. Якщо ви студент або студентка, спробуйте пошукати програми з обміну, що дозволять провести семестр в університеті за кордоном.



Деякі країни пропонують студентам безкоштовне навчання й навіть стипендії / Фото Unsplash

Також існують гранти на навчання в бакалавріаті, магістратурі, аспірантурі тощо. Але дуже важливим моментом є знання мови країни – ймовірно, без нього не вийде вступити до закордонного "вишу".

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Дослідження родоводу

Деякі країни пропонують безкоштовні подорожі для молоді, яка хоче дослідити своє коріння. Наприклад, молодь віком від 18 до 26 років може задарма відправитися в Ізраїль за програмою ТАГЛІТ.

Подібне пропонують також Угорщина, Греція, Вірменія тощо.

Викладати англійську мову

Якщо маєте достатній рівень знання мови – спробуйте себе у викладанні. Чимало українців їдуть з цією місією до Китаю, але не тільки там шукають фахівців зі знанням мови.

Зазвичай викладачам мови пропонують досить непогану зарплатню, іноді – ще й житло.

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Працювати на круїзних кораблях

Цей спосіб підходить тим, хто готовий залишати рідний дім на термін від пів року та більше. Хоча в період пандемії роботи у цій сфері стало значно менше, однак туризм поступово відроджується.



Робота на круїзному лайнері дає змогу заробити та побачити світ / Фото Unsplash

На круїзному лайнері можна не тільки побачити різні країни, а й заробити непогані кошти.

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