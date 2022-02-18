Ремень, который нужен каждому туристу: как простая вещь с Амазона облегчит путешествие
Источник:тикток Teresa Caruso
Если вы путешествуете с несколькими сумками, то без этого предмета не обойтись. Блогерша рассказывает, как с его помощью сделать свои путешествия действительно комфортными.
Это устройство способно соединить чемодан и сумку в надежную конструкцию. Теперь не придется носить дополнительную сумку в руках.
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Весь багаж одной рукой
Если вы берете в поездку чемодан и еще одну дополнительную сумку, вам знакомо желание поставить сумку на чемодан и возить весь свой багаж на колесах. Однако часто путешественникам не слишком удается эта идея – сумка упорно не хочет держаться на чемодане и все время падает в одну или другую сторону.
Спасти ситуацию поможет ремень, похожий на своеобразные "подтяжки". Он надежно закрепляет сумку на чемодане и освобождает руки. Теперь можно везти весь свой багаж одной рукой – ничего не будет падать и мешать.Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь.
Если нет возможности заказать подобную вещь с Амазона, можно попытаться сделать ее собственноручно, найдя подобный эластичный ремень дома или в магазине.
Полезный ремень, который советует блогер: смотрите видео
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Также блогерша Тереза Карузо советует еще 2 полезных предмета, которые можно заказать на Амазоне:
- небольшую косметичку, вмещающую сразу 4 пары очков.
- подставку для мобильного телефона.
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