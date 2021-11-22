На самом деле в Дубае много мест, где можно развлечься и исследовать местную культуру абсолютно бесплатно. Более того, отдых можно сделать не только бюджетным, но и разнообразным. Занятия по душе сможет найти каждый.

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Знакомство с культурой

Аль-Шиндага в Дубае / Фото из википедии

В районе Аль-Шиндага туристы могут увидеть, каким Дубай был до того, как здесь обнаружили нефть. Здесь можно посетить выставки работ гончаров, ткачей и других мастеров традиционных ремесел, а также понаблюдать за процессом отлова жемчуга. Это можно сделать каждый день, кроме воскресенья и понедельника.

Музей верблюдов

Музей верблюдов в Дубае / Фото Croozi

В том же районе Аль-Шиндага работает Музей верблюдов, куда путешественники могут зайти совершенно бесплатно. Различные отделы музея посвящены истории верблюдов в ОАЭ, анатомии этих животных, отношениям между верблюдами и арабами и верблюжьим бегам. Посетить его можно в любой день, кроме пятницы и субботы.

Дубайские фонтаны

Невероятные Дубайские фонтаны / Фото DayOut Dubai

Знаменитые Дубайские фонтаны – одно из самых популярных бесплатных развлечений для отдыхающих. Вблизи торгового центра Dubai Mall увлекательное шоу танцующих фонтанов начинается каждые 30 минут. Чтобы занять хорошее место, приходить сюда нужно пораньше, иначе вы рискуете ничего не увидеть, за спинами толпы туристов.

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Старинный рынок золота и специй

Рынок золота и специй в Дубае / Фото The Vacation Helpers

Рынок в районе Дейра пользуется популярностью даже у путешественников, которые не планируют ничего покупать. Блуждать и рассматривать богатые прилавки никто не запрещает. Витрины, переполненные драгоценными украшениями и ароматными специями лучше всего демонстрируют определенные особенности местной культуры.

Вольная борьба пельвани

Бои пельвани в Дубае / Фото Aron Suveg

Еще одно популярное развлечение в Дубае – просмотр боев пельвани, индийской вольной борьбы. Каждую пятницу за рыбным рынком в районе Дейра собираются сотни зрителей, чтобы посмотреть, как сильные мужчины борются за победу над соперником и признание публики.

Большая мечеть

Большая мечеть в Дубае / Фото Travel Triangle

Большая мечеть в Дубае является эталонным примером исламской архитектуры и воплощением культурного и религиозного наследия ОАЭ. Самый высокий минарет в городе, большие и маленькие купола и истинно исламские интерьеры делают мечеть лучшим местом для исследования местных традиций.

Бурдж-Халифа

Башня Бурдж-Халифа / Фото Josh Corder

Высочайший небоскреб в мире Бурдж-Халифа является обязательной точкой для посещения каждого, кто попадает в Дубай. Подняться на смотровые площадки 160-этажной башни – платное удовольствие, а вот осмотреть ее со стороны и сфотографироваться на ее фоне можно и бесплатно.

Проспект Альсеркаль

Проспект Альсеркаль / Фото Cemal Emden

Проспект Альсеркаль может посетить каждый желающий, и это место действительно того стоит. Здесь расположились немало интересных мест, в том числе галереи, разнообразные магазины и многое другое. Одной из самых популярных в Альсеркале является галерея Al Quoz, где можно увидеть уникальные картины и артефакты.

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Фламинго

В заповеднике Рас-Аль-Хор можно увидеть фламинго / Фото Memphis Tours