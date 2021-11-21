Путешественники забывают об Абу-Даби совершенно зря. Этот эмират называют гораздо более спокойным и более аутентичным, чем Дубай. Рассказываем, что интересного для туристов приготовил Абу-Даби.

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Панорама города / Фото Unsplash

5 причин посетить Абу-Даби

Музей Лувр Абу-Даби – это единственный в мире официальный филиал французского Лувра. Помимо поразительной коллекции, вам понравится здание музея: он расположен прямо на воде и открывает невероятный вид на панораму города. Яс – остров развлечений. Здесь есть огромный аквапарк Yas Island Water Park, Warner Brosers World Abu Dhabi – парк по мотивам любимых мультфильмов и кино. Еще одна изюминка – Ferrari World – самый большой в мире тематический парк площадью 200 000 квадратных метров. Самый безопасный город мира. Да, им признали именно Абу-Даби по версии портала Numbeo. Этот портал – самая большая в мире база данных, сравнивающая показатели разных стран и городов и называющая уровень преступности конкретного населенного пункта.

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Мечеть шейха Зайда / Фото Tripex

Мечеть шейха Зайда – самая красивая мечеть в мире. Эту мечеть можно посетить бесплатно. Женщинам также можно заходить внутрь, единственное требование – надеть абаю. В ОАЭ не требуется виза. С 2018 года между Украиной и ОАЭ действует безвизовый режим при наличии биометрического паспорта.