Хотя уровень сервиса даже в роскошных отелях продолжает оставаться не таким высоким, как привыкли те, кто едет в Европу – все равно Танзания поражает и не оставляет равнодушным. Пока путешественники-экстремалы едут туда, чтобы подняться на известную вершину Килиманджаро, семьи с детьми могут найти для себя интересные развлечения.
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Сафари в национальных парках
Во время сафари можно увидеть множество животных: стада зебр и антилоп, львов, буйволов, гепардов, койотов, птиц и рептилий.
Во время сафари есть шанс увидеть разнообразных животных / Фото Unsplash
Туристам предлагают попасть на сафари в национальные парки Микуми, Удзунгва-Маунтинс, Серенгети, Маньяра и другие. Лучше всего запланировать на такое путешествие не день, а 2 – 3.
Заповедник Джозаны Форест
В этом удивительном месте можно увидеть настоящие тропические джунгли и мангровые заросли. В заповеднике можно увидеть редких черепах, обезьян – красных колобусов, диких кошек, хамелеонов, леопардов и так далее.
Поучиться дайвингу и не только
В Танзании доступен кайтсерфинг, дайвинг, снорклинг, парасейлинг, SUP-серфинг и просто рыбалка. На курортах путешественники найдут необходимое снаряжение, которое можно взять в аренду, а также разнообразные школы разных видов спорта.
Фермы специй
Удивительная растительность Танзании понравится детям / Фото Unsplash
В Танзании выращивают разные виды фруктов и специй, о которых точно слышал каждый из вас. На фермах можно увидеть, как растет ваниль, гвоздика, имбирь, корица, манго, папайя, джекфрут, бананы и другие.
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Остров черепах
На острове можно увидеть гигантских черепах / Фото Unsplash
Туристы могут посетить Prison island. Когда-то на острове была тюрьма, которая сейчас стоит заброшенная. Там обитают гигантские черепахи, для которых создают идеальные условия. Туристы могут полюбоваться этими величественными животными.