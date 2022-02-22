Хоча рівень сервісу навіть в розкішних готелях продовжує залишатися не таким високим, як звикли ті, хто їздить у Європу – все одно Танзанія вражає та не залишає байдужим. Поки мандрівники-екстремали їдуть туди, щоб піднятися на відому вершину Кіліманджаро, родини з дітьми також можуть знайти для себе цікаві розваги.

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Сафарі в національних парках

Під час сафарі можна побачити безліч тварин: стада зебр та антилоп, левів, буйволів, гепардів, койотів, птахів та рептилій.



Під час сафарі є шанс побачити різноманітних тварин / Фото Unsplash

Туристам пропонують потрапити на сафарі до національних парків Мікумі, Удзунгва-Маунтінс, Серенгеті, Маньяра тощо. Найкраще запланувати на таку мандрівку не день, а 2 – 3.

Заповідник Джозани Форест

У цьому дивовижному місці можна побачити справжні тропічні джунглі та мангрові зарості. У заповіднику можна побачити рідкісних черепах, мавп – червоних колобусів, диких кішок, хамелеонів, леопардів тощо.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Повчитися дайвінгу і не тільки

У Танзанії доступний кайтсерфінг, дайвінг, снорклінг, парасейлінг, SUP-серфінг і просто рибальство. На курортах мандрівники знайдуть необхідне спорядження, яке можна взяти в оренду, а також різноманітні школи з різних видів спорту.

Ферми спецій



Дивовижна рослинність Танзанії сподобається дітям / Фото Unsplash

В Танзанії вирощують різні види фруктів та спецій, про які точно чув кожен із вас. На фермах можна побачити, як росте ваніль, гвоздика, імбир, кориця, манго, папая, джекфрут, банани тощо.

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Острів черепах



На острові можна побачити гігантських черепах / Фото Unsplash

Туристи можуть відвідати Prison island. Колись на острові була тюрма, що зараз стоїть покинута. Там живуть гігантські черепахи, для яких створюють ідеальні умови. Туристи можуть помилуватися на цих величних тварин.

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