Самое высокое здание мира: как подняться на Бурдж-Халифа в Дубае и сэкономить на билетах

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае – самое высокое здание мира. Неудивительно, что многие туристы мечтают подняться на него.

Что известно о башне

Высота Бурдж-Халифа составляет 828 метров. В здании насчитывается 163 этажа. В небоскребе есть чрезвычайно скоростной лифт, которым можно подняться на 124-й этаж за минуту.

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Первое, что нужно знать туристам – на самый верх башни подняться не удастся. Максимум, доступный путешественникам – 148 этаж на высоте 555 метров.

Впрочем, не все попадают и туда. Самые посещаемые этажи – 124-й и 125-й на высоте 456 метров. Там расположены популярные туристические смотровые площадки.

Внутри Бурдж-Халифа расположены офисы, квартиры, гостиницы, рестораны, торговые центры и так далее. Перед небоскребом расположен известный танцующий фонтан, а к башне примыкает Дубай Молл – не менее известный торговый центр.



Туристам лучше покупать билеты в интернете заранее / Фото Unsplash

Как купить билеты в башню

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Купить входной билет на смотровую площадку можно на официальном сайте Burj Khalifa. Там цена стартует от 159 дирхамов (около 43 долларов). За эти деньги можно подняться на 125 этаж.

За 389 дирхамов (105 долларов) можно подняться на все 3 смотровые площадки: на 124, 125 и 148 этаже.

Можно приобрести комбинированные билеты, например, для посещения небоскреба и аквариума в Дубай Молл.

Когда покупать билеты

Позаботьтесь о покупке билетов заранее. Конечно, их можно купить в кассе перед подъемом, но это обойдется гораздо дороже.

Лучше всего выбрать утреннее время, ведь тогда на башне меньше людей. После 10 или 11 утра внутри полно туристов и чудесную панораму города все время кто-то перекрывает.

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Очень красиво на башне вечером, когда садится солнце. Однако в этот период (с 16 до 18 часов) билеты стоят дороже всего.

Даже если вы приобрели билет в интернете, приезжайте в башню заранее. Ведь перед лифтами часто бывают очереди.