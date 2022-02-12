Що відомо про вежу

Висота Бурдж-Халіфа становить 828 метрів. У будівлі налічується 163 поверхи. В хмарочосі є надзвичайно швидкісний ліфт, яким можна піднятися на 124-й поверх за хвилину.

Цікаво Чому відпочинок у Болгарії стане справжнім відкриттям: умови раннього бронювання турів

Перше, що потрібно знати туристам – на самісінький вершечок вежі піднятися не вдасться. Максимум, який доступний мандрівникам – 148 поверх на висоті 555 метрів.

Втім, не всі потрапляють і туди. Найвідвідуваніші поверхи – 124-й та 125-й на висоті 456 метрів. Саме там розташовані популярні туристичні оглядові майданчики.

Всередині Бурдж-Халіфа розташовані офіси, квартири, готель, ресторани, торгові центри тощо. Перед хмарочосом розташований відомий танцюючий фонтан, а до вежі примикає Дубай Молл – не менш відомий торговий центр.



Туристам краще купувати квитки в інтернеті заздалегідь / Фото Unsplash

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Як придбати квитки на вежу

Купити вхідний квиток на оглядовий майданчик можна на офіційному сайті Burj Khalifa. Там ціна стартує від 159 дирхамів (близько 43 доларів). За ці гроші можна піднятися на 125 поверх.

За 389 дирхамів (105 доларів) можна піднятися на всі 3 оглядові майданчики: на 124, 125 та 148 поверсі.

Можна придбати комбіновані квитки, наприклад, на відвідування хмарочоса та акваріума в Дубай Молл.

Коли купувати квитки

Подбайте про купівлю квитків заздалегідь. Звісно, їх можна купити в касі перед підйомом, але це обійдеться набагато дорожче.

Найкраще – обрати ранковий час, адже тоді на вежі найменше людей. Після 10 чи 11 ранку всередині повно туристів і чудову панораму міста увесь час хтось перекриває.

Читайте також Цікаві правила з різних країн, які легко порушити туристам

Дуже красиво на вежі ввечері, коли сідає сонце. Однак в цей період (з 16 до 18 години) квитки коштують найдорожче.

Важливо. Навіть якщо ви придбали квиток в інтернеті, приїздіть до вежі заздалегідь. Адже перед ліфтами нерідко бувають черги.