Название этого черного ограненного бриллианта – Enigma. Он имеет вес 555,55 карата (111,11 грамма – 24 канал). Драгоценность впервые показали широкой публике 17 января.

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Бриллиант Enigma планируют продать на аукционе за 5 миллионов долларов. Этот камень станет самым большим ограненным бриллиантом, который когда-либо был представлен на аукционе.

После показа в Дубае камень повезут в Лос-Анджелес (24 – 26 января) и Лондон (2 – 9 февраля). А уже с 3 февраля начнется онлайн-аукцион, который продлится неделю.



В скором времени камень продадут на аукционе / Фото с инстаграма Sotheby's

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История "Энигмы"

Нынешний владелец купил алмаз в 1990-х годах. Тогда камень был необработан. Владелец придал ему форму амулета в виде открытой ладони Хамсы, который популярен на Ближнем Востоке.

Что такое Хамса

Это амулет в виде открытой ладони с глазом. Также его называют "ладонь Фатимы".

Этот камень было очень сложно обрабатывать, однако мастерам удалось сделать из него бриллиант с 55 гранями.

Такие камни впервые признали алмазами в 1841 году. Это сделали португальские старатели из Бразилии, давшие им название "карбонадо". В переводе с латинского языка это значит "уголь".

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Черные алмазы состоят из микрокристаллических алмазов со случайной кристаллографической ориентацией. Они кажутся непрозрачными, выглядят темными и часто обладают тонким блеском.

Ученые считают, что алмаз, из которого сделали "Энигму", образовался в результате падения астероида . Все черные бриллианты исключительно древние.

Любопытно. В аукционном доме Sotheby's подчеркивают, что камень можно приобрести не только за реальные деньги, но и за криптовалюту.