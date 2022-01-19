Назва цього чорного огранованого діаманту – Enigma. Він має вагу 555,55 карата (111,11 грама – 24 канал). Коштовність вперше показали широкому загалу 17 січня.

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Діамант Enigma планують продати на аукціоні за 5 мільйонів доларів. Цей камінь стане найбільшим ограненим діамантом, що був коли-небудь представлений на аукціоні.

Після показу в Дубаї камінь повезуть до Лос-Анджелеса (24 – 26 січня) та Лондона (2 – 9 лютого). А вже з 3 лютого розпочнеться онлайн-аукціон, що триватиме тиждень.



Незабаром камінь продадуть на аукціоні / Фото з інстаграму Sotheby's

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Історія "Енігми"

Нинішній власник купив алмаз у 1990-х роках. Тоді камінь був необроблений. Власник надав йому форму амулету у вигляді відкритої долоні Хамси, що популярний на Близькому Сході.

Що таке Хамса

Це амулет у вигляді відкритої долоні з оком. Також його називають "долоня Фатіми".

Цей камінь було дуже складно ограновувати, однак майстрам вдалося зробити з нього діамант з 55 гранями.

Такі камені вперше визнали алмазами у 1841 році. Це зробили португальські старателі з Бразилії, які дали їм назву "карбонадо". У перекладі з латинської мови це значить "вугілля".

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Чорні алмази складаються з мікрокристалічних алмазів із випадковою кристалографічною орієнтацією. Вони здаються непрозорими, виглядають темними й часто мають тонкий блиск.

Науковці вважають, що алмаз, з якого зробили "Енігму", утворився в результаті падіння астероїда. Усі чорні діаманти є виключно старовинними.

Цікаво. В аукціонному будинку Sotheby's наголошують, що камінь можна придбати не тільки за реальні гроші, а й за криптовалюту.

Як виглядає "Енігма": дивіться відео