Найкращими в Аджмані вважають пляжі, які обслуговують готелі Kempinski, Tulip Inn Royal та Ramada. Усі вони розташовані на першій лінії, а гостям готелів пропонують користуватися інфраструктурою абсолютно безкоштовно.

Читайте також Чому відпочинок у Болгарії стане справжнім відкриттям: умови раннього бронювання турів

Туристи смажать барбекю

Головною особливістю місцевих пляжів є облаштовані місця для барбекю. Тут полюбляють збиратися як туристи, так і місцеві мешканці. Але під час дегустації м'яса на пляжі суворо заборонено вживати алкоголь.

Якщо ви не живете в одному з розкішних готелів, вам теж відкритий доступ до пляжів та всієї розкішної інфраструктури. Однак за нього потрібно сплатити так званий "денний збір".

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Також в Аджмані є міські пляжі. На них ви знайдете лежаки, кабінки для переодягання, декілька барів. На пляжі увесь час чергують рятувальники.

Важливо. Міські пляжі в Аджмані зазвичай безкоштовні. Але бувають дні, коли туди пускають тільки жінок з дітьми до 10 років. Графік таких днів можна дізнатися безпосередньо на пляжі.

Що ще подивитися в Аджмані

Музей Аджмана



Музей Аджмана / Фото Planet Ware

Місцевий музей розташований у фортеці 18-го століття. Там можна побачити археологічні знахідки та різноманітні артефакти з минулих століть.

Верф



Так виглядають кораблі дау / Фото Planet Ware

Верф – це споруда де будують та ремонтують морські судна. В Аджмані розташована верф, де будують традиційні арабські судна під назвою дау.

Вам сподобається Відпустка з динозаврами: у США можна забронювати житло у стилі Парку Юрського періоду

Зараз на них переважно катають туристів та проводять змагання. Раніше дау використовували для перевезення вантажів та пошуку перлів.

Вважають, що в Аджмані розташований найбільший у світі центр зі створення дау.

У Києві відновили унікальний туристичний маршрут: дивіться відео