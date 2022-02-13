Найкращими в Аджмані вважають пляжі, які обслуговують готелі Kempinski, Tulip Inn Royal та Ramada. Усі вони розташовані на першій лінії, а гостям готелів пропонують користуватися інфраструктурою абсолютно безкоштовно.
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Туристи смажать барбекю
Головною особливістю місцевих пляжів є облаштовані місця для барбекю. Тут полюбляють збиратися як туристи, так і місцеві мешканці. Але під час дегустації м'яса на пляжі суворо заборонено вживати алкоголь.
Якщо ви не живете в одному з розкішних готелів, вам теж відкритий доступ до пляжів та всієї розкішної інфраструктури. Однак за нього потрібно сплатити так званий "денний збір".
Також в Аджмані є міські пляжі. На них ви знайдете лежаки, кабінки для переодягання, декілька барів. На пляжі увесь час чергують рятувальники.
Що ще подивитися в Аджмані
Музей Аджмана
Музей Аджмана / Фото Planet Ware
Місцевий музей розташований у фортеці 18-го століття. Там можна побачити археологічні знахідки та різноманітні артефакти з минулих століть.
Верф
Так виглядають кораблі дау / Фото Planet Ware
Верф – це споруда де будують та ремонтують морські судна. В Аджмані розташована верф, де будують традиційні арабські судна під назвою дау.
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Зараз на них переважно катають туристів та проводять змагання. Раніше дау використовували для перевезення вантажів та пошуку перлів.
Вважають, що в Аджмані розташований найбільший у світі центр зі створення дау.
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