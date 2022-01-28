На счастье: самые популярные туристические достопримечательности, которые приносят удачу

В мире есть немало мест, куда миллионы туристов приезжают, чтобы запастись удачей. Утверждать, что это действительно работает, не может никто. Однако почему бы не воспользоваться шансом приумножить свое везение?

Эксперты PsychicWorld.com провели исследование и определили самые популярные в 2022 году туристические достопримечательности, которые приносят удачу.

Это интересно Акция Sunny Week от Coral Travel: как сэкономить до 40% на отпуск в 7 самых популярных странах

"Самые счастливые" туристические достопримечательности

Рейтинг создали, опираясь на несколько параметров – среднемесячное глобальное количество поисковых запросов, общее количество хештегов в инстаграме и отзывы на сервисе TripAdvisor. Эти данные собрали для 30 туристических мест и определили средний балл каждого из них.

Самым популярным местом для посещения "на счастье" стал фонтан Треви в Риме. Он получил оценку 9,5 из 10 и занял первую строчку рейтинга. По давнему обычаю, приезжающие туда люди должны развернуться спиной, загадать желание и бросить в фонтан монетку через левое плечо.

"Самый счастливый" фонтан Треви в Риме / Фото Unsplash

На втором месте – собор Святой Софии в Стамбуле со средним баллом 9,3. Прибыв туда, путешественники ищут "плачущую колонну". В ней есть отверстие, куда нужно вставить большой палец и прокрутить ладонь на 360 градусов. Желание того, кто это сделает, должно обязательно сбыться.

Собор Святой Софии в Стамбуле / Фото Unsplash

Третье место заняла дамба Гувера, расположенная в американском штате Невада с оценкой 9,2. Там стоят две крылатые статуи Республики, которым на удачу нужно потереть ноги.

Крылатые статуи на дамбе Гувера / Фото Reddit DaffierLime

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь

Полный рейтинг самых популярных в 2022 году туристических достопримечательностей, которые приносят удачу и счастье:

Фонтан Треви в Риме, Италия – 9,5. Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция – 9,3. Дамба Гувера в Неваде, США – 9,2. Карлов мост в Праге, Чехия – 9,0. Замок Бларни в графстве Корк, Ирландия – 7,5. Храм Фусими Инари в Киото, Япония – 7,1. Монастырь Сенсо в Токио, Япония – 7,0. Мост Искусств в Париже, Франция – 6,8. Статуя Атакующего Быка в Нью-Йорке, США – 6,4. Дом Джульетты в Вероне, Италия – 6,3.

Интересная история об Эйфелевой башне: смотрите видео