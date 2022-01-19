Сфинкс с головой правителя: в Египте обнаружили гигантские статуи фараона Аменхотепа III

Во время раскопок в храме Аменхотепа III ученым удалось найти немало впечатляющих артефактов. Среди них – огромные заготовки для статуй.

Немецко-египетская миссия археологов проводила раскопки в храме Аменхотепа III. Ученые нашли огромные куски известняка, которые были заготовками для сфинксов с головой царя.

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Кто такой сфинкс

Это мифическое древнеегипетское чудовище, которое изображали в виде льва с головой другого человека или животного. Тело льва символизировало силу правителя. В виде сфинксов изображали не только фараонов, но и богов.

Исследование происходит в рамках "Проекта сохранения колоссов Мемнона и храма Аменхотепа III". Среди найденных блоков оказались гигантские изваяния фараона Аменхотепа III.

Они были сделаны в форме сфинксов. На голове статуй был головной убор немес, вокруг шеи расположен широкий воротник, а лицо украшает царская борода.



Модель статуи Аменхотепа III / Фото The Met Museum

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На одной из частей статуи была найдена надпись – окончание королевского имени, которое можно перевести как "любимый Амона-Ра". Все части, включая лапы, уже поместили в формы для хранения и реставрации.

Как сообщает руководитель исследования Хоуриг Сурузиан, длина сфинксов составляла около 8 метров.

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Нашли и другие артефакты:

Во время раскопок также были найдены 3 бюста и 3 нижних части статуй богини-львицы Сехмет, изготовленные из магматической горной породы – гранодиорита. Эти фрагменты будут объединены с найденными ранее и будут демонстрироваться в храме.

изготовленные из магматической горной породы – гранодиорита. Эти фрагменты будут объединены с найденными ранее и будут демонстрироваться в храме. Также нашли фрагменты отделки стен из песчаника в рельефе.

Кроме того, обнаружили небольшую статую чиновника, сидящего со своей женой.

В настоящее время все найденные скульптуры находятся на реставрации. Их пытаются восстановить и установить на прежних местах в храме.

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