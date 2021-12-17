Узнайте, как сэкономить на сувенирах, каких мест лучше избегать, а где можно с удовольствием совершать шопинг. Также рассказываем, какие вещи нельзя вывозить из страны.

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Советы по выбору сувениров

Перед тем как отправиться на отдых, обязательно узнайте, сколько стоят разнообразные сувениры. Так вы можете сравнить цены и не покупать вещи с завышенной стоимостью. Лучше ходить за сувенирами самостоятельно – местные гиды обычно приводят туристов в места, где цены выше. Не пренебрегайте лавкой на территории отеля. Многие туристы считают, что в этом магазине высокие цены. Однако часто там можно найти качественные вещи по умеренной цене. Несмотря на распространенное мнение, одежду лучше покупать в торговых центрах, а не на рынке. Особенно высокой цена будет в местах вблизи достопримечательностей.

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Из Турции запрещено вывозить антиквариат / Фото Unsplash

Что нельзя вывозить из страны