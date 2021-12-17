Дізнайтеся, як зекономити на сувенірах, яких місць краще уникати, а де можна із задоволенням здійснювати шопінг. Також розповідаємо, які речі не можна вивозити з країни.

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Поради щодо вибору сувенірів

Перш ніж вирушити на відпочинок, обов'язково дізнайтеся, скільки коштують різноманітні сувеніри. Так ви зможете порівняти ціни та не купувати речі із завищеною вартістю. Краще ходити за сувенірами самостійно – місцеві гіди зазвичай приводять туристів у місця, де ціни вищі. Не нехтуйте крамницею на території готелю. Багато туристів вважають, що в цій крамниці високі ціни. Однак часто там можна знайти якісні речі за помірну ціну. Попри поширену думку, одяг краще купувати в торгових центрах, а не на базарі. Особливо високою ціна буде у місцях поблизу визначних пам'яток.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

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З Туреччини заборонено вивозити антикваріат / Фото Unsplash

Що не можна вивозити з країни