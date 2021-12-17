Как сэкономить на сувенирах в Турции: полезные советы туристам

17 декабря 2021 , 14:26
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Источник:

Mandry.club

Турция – страна с богатой историей, вкусной кухней и множеством достопримечательностей. Туристы привозят отсюда немало интересных и полезных вещей домой.

Узнайте, как сэкономить на сувенирах, каких мест лучше избегать, а где можно с удовольствием совершать шопинг. Также рассказываем, какие вещи нельзя вывозить из страны.

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Советы по выбору сувениров

  1. Перед тем как отправиться на отдых, обязательно узнайте, сколько стоят разнообразные сувениры. Так вы можете сравнить цены и не покупать вещи с завышенной стоимостью.
  2. Лучше ходить за сувенирами самостоятельно – местные гиды обычно приводят туристов в места, где цены выше.
  3. Не пренебрегайте лавкой на территории отеля. Многие туристы считают, что в этом магазине высокие цены. Однако часто там можно найти качественные вещи по умеренной цене.
  4. Несмотря на распространенное мнение, одежду лучше покупать в торговых центрах, а не на рынке. Особенно высокой цена будет в местах вблизи достопримечательностей.
Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.

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Из Турции запрещено вывозить антиквариат / Фото Unsplash

Что нельзя вывозить из страны

  • старинные ковры, возраст которых превышает 100 лет,
  • антиквариат: изделия старше 50 лет,
  • старинные монеты,
  • лекарства с наркотическими веществами в составе,
  • кораллы и ракушки, если у вас нет чека о покупке,
  • экзотических животных и растения,
  • ювелирные украшения стоимостью более 15 тысяч долларов,
  • алкоголь объемом более 5 литров,
  • продукты весом более 5 килограммов,
  • сувениров на сумму свыше 1000 долларов.
Автор: Аліна Рудченко