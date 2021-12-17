Как сэкономить на сувенирах в Турции: полезные советы туристам
17 декабря 2021 , 14:26Читати новину українською
Источник:Mandry.club
Турция – страна с богатой историей, вкусной кухней и множеством достопримечательностей. Туристы привозят отсюда немало интересных и полезных вещей домой.
Узнайте, как сэкономить на сувенирах, каких мест лучше избегать, а где можно с удовольствием совершать шопинг. Также рассказываем, какие вещи нельзя вывозить из страны.
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Советы по выбору сувениров
- Перед тем как отправиться на отдых, обязательно узнайте, сколько стоят разнообразные сувениры. Так вы можете сравнить цены и не покупать вещи с завышенной стоимостью.
- Лучше ходить за сувенирами самостоятельно – местные гиды обычно приводят туристов в места, где цены выше.
- Не пренебрегайте лавкой на территории отеля. Многие туристы считают, что в этом магазине высокие цены. Однако часто там можно найти качественные вещи по умеренной цене.
- Несмотря на распространенное мнение, одежду лучше покупать в торговых центрах, а не на рынке. Особенно высокой цена будет в местах вблизи достопримечательностей.
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Из Турции запрещено вывозить антиквариат / Фото Unsplash
Что нельзя вывозить из страны
- старинные ковры, возраст которых превышает 100 лет,
- антиквариат: изделия старше 50 лет,
- старинные монеты,
- лекарства с наркотическими веществами в составе,
- кораллы и ракушки, если у вас нет чека о покупке,
- экзотических животных и растения,
- ювелирные украшения стоимостью более 15 тысяч долларов,
- алкоголь объемом более 5 литров,
- продукты весом более 5 килограммов,
- сувениров на сумму свыше 1000 долларов.