Слишком много песка на пляже и другие глупости: названо 7 курьезных жалоб туристов

Австралийские специалисты туристического бизнеса рассказали, на какие удивительные вещи жаловались туристы. Этот список точно удивит опытных путешественников.

На что только не жалуются туристы: на таблички на дверях, диких животных и даже на рыбок в воде. Эти забавные претензии действительно способны поднять настроение.

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Какие курьезные претензии выдвигали туристы



Туристы нередко жалуются на очень удивительные вещи / Фото Unsplash

Туристка пожаловалась на запертую дверь в комнате. Когда персонал гостиницы пришел ее "спасать", оказалось, что на дверях висела табличка "не беспокоить". Женщина подумала, что ей запрещено открывать дверь. Другой мужчина жаловался, что ему мешает спать шум волн – ведь окна его номера выходили прямо на океан. Турист попросил переселить его в другую комнату. Предыдущая не понравилась ему, ведь была "слишком по-женски декорирована". Одна семья жаловалась, что их не предупредили о рыбках в воде. Мол, дети очень испугались. Жалобы бывают действительно странными: турист жаловался, что ему пришлось лететь из Ямайки в Великобританию целых 9 часов. При этом его не устраивало, что американцы летели домой всего 3 часа – мужчина назвал это несправедливым.

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А еще одна женщина была очень недовольна, что в отеле нельзя загорать топлес. Мол, из-за этого ее муж должен был носить футболку на пляже. Семье туристов не понравился пляж. По их словам, там было "слишком много песка и пришлось чистить все, когда они приходили в номер".



Турист подумал, что мужчинам тоже запрещено загорать топлес / Фото Unsplash

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