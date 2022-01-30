Согласятся не все: путешественница показала способ бесплатно прокатиться на гондолах в Венеции

Прогулка на гондоле в итальянской Венеции – это одно из самых популярных развлечений для туристов, однако стоит оно недешево. Но тиктокерша из Великобритании нашла способ сделать его бесплатным.

Бесплатная прогулка на гондоле

Вместо того, чтобы платить за прогулку по каналам 80 евро (2590 гривен), путешественница по имени Кэти договорилась с мусорщиками, которые передвигаются на гондолах, чтобы они прокатили их с подругой бесплатно.

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Девушка опубликовала в сети видео, где видно, как они плывут на гондоле среди нескольких пакетов с мусором. "Попросите мусорщиков устроить вам экскурсию на лодке по Венеции, потому что у вас нет 80 евро", – написала Кэти.

Это видео стало вирусным и собрало более 1,5 миллиона просмотров. Однако пользователи сети по-разному отнеслись к этому лайфхаку. Кто-то оценил его и взял его на заметку, а другим такое решение не понравилось:

"Знаете, это действительно гениально";

"Мне нужно попробовать это";

"Венеция, пожалуй, единственный город в мире, где экскурсия от мусорщиков может быть романтичной";

"Я лучше потрачу 80 евро";

"Это заставило меня поморщиться".

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