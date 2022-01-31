Термальный водопад Топлица замерз впервые за последние годы. Обычно температура воды в нем составляет около 27 градусов Цельсия – поэтому Топлица не замерзает.

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Красота замерзшего водопада привлекает сотни туристов / Скриншот с видео

Однако в этом году холодная зима привела к тому, что водопад превратился в лед. Замерзший водоем выглядит очень красиво – поэтому многие люди останавливаются, чтобы сфотографировать его.



Водопад высотой 10 метров выглядит очень красиво / Скриншот с видео

Что известно о водопаде Топлица

Его высота – около 10 метров. Топлица имеет статус памятника природы – расположен на территории румынского заповедника. Водопад берет свое начало в термальных источниках.



Обычно температура воды составляет 27 градусов / Скриншот с видео

Водопад привлекает туристов не только зимой. Сюда едут многие туристы, чтобы посмотреть на необычный цвет воды. Он меняется в зависимости от освещения: от белого до бледно-коричневого.

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