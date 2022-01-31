Термальний водоспад Топліца замерз уперше за останні роки. Зазвичай температура води у ньому становить близько 27 градусів за Цельсієм – тому Топліца не замерзає.

Читайте також Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах



Краса замерзлого водоспаду приваблює сотні туристів / Скриншот з відео

Однак цьогоріч холодна зима призвела до того, що водоспад перетворився на лід. Замерзла водойма виглядає дуже красиво – тому чимало людей зупиняються, щоб сфотографувати її.



Водоспад висотою 10 метрів виглядає дуже гарно / Скриншот з відео

Що відомо про водоспад Топліца

Він має висоту близько 10 метрів. Топліца має статус пам'ятника природи – він розташований на території румунського заповідника. Водоспад бере свій початок у термальних джерелах.



Зазвичай температура води становить 27 градусів / Скриншот з відео

Водоспад приваблює туристів не тільки взимку. Сюди їдуть чимало туристів, щоб подивитися на незвичайний колір води. Він змінюється залежно від освітлення: від білого до блідо-коричневого.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Дізнайтеся, яким було перше сходження на Еверест: дивіться відео