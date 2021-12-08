О некоторых из них не знают даже люди, которые планируют податься в эту профессию. Одной из них была и стюардесса Мерм Ви, которую в начале ее карьеры удивили определенные детали работы.

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Бортпроводникам не платят за время "на земле"

Когда Мерм впервые присоединилась к экипажу, она думала, что зарплата будет начисляться ей с той минуты, когда она зайдет в самолет, но это не так.

На самом деле, стюардессам платят только за время, проведенное в фактическом полете, то есть отсчет начинается тогда, когда колеса самолета отрываются от земли. Это значит, что время посадки пассажиров, когда экипаж готовится к полету, помогает путешественникам занять места и сложить багаж, не оплачивается.

Экипаж может совершать до 5 рейсов в день

Мерм и подумать не могла, что она будет работать больше, чем в трех рейсах в один день. В зависимости от авиакомпании, экипаж совершает до 5 таких перелетов.

Конечно, и в этом есть определенные технические нюансы. Члены экипажа должны работать соответствующее количество часов, чтобы все соответствовало нормам трудового законодательства.

Они получают зарплату, когда летают как пассажиры

Бортпроводники получают деньги, даже когда не работают на рейсе, а летят как пассажир. Это называют "перекидкой".

В отличие от рабочих поездок, стюардесса может быть не в форме. Но если с членом экипажа, работающем на рейсе, что-нибудь случится, например он заболеет, – бортпроводнику-пассажиру придется занять его место.

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У бортпроводников бывает удобный график

Стюардессы могут подстроить график под себя / Фото Freepik

Большинство людей думают, что бортпроводники почти не бывают дома и практически все время проводят на работе. Но на самом деле, эта профессия позволяет комфортно маневрировать между работой и личной жизнью.

Мерм выбрала для себя формат однодневных поездок, то есть почти каждый вечер она возвращается домой. Кроме того, она может поменяться рейсами с кем-то из коллег, чтобы получить дополнительный выходной.

Но такое может быть не во всех авиакомпаниях. В некоторых из них на четкий график можно перейти только через определенное время работы "в резерве". В такие дни бортпроводников могут вызвать на рейс в любой момент, так что это достаточно напряженная работа.

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Они не живут в 5-звездных отелях.

По словам Мерм, перед началом ее работы она представляла, что в перерывах между рейсами экипаж останавливается только в 5-звездочных отелях. На самом же деле бортпроводникам предоставляют более простое жилье. Часто им попадаются довольно хорошие отели, но иногда можно встретиться и с тараканом в номере.