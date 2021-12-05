Стюардессы разных авиакомпаний рассказали о том, что больше всего их поразило в просьбах пассажиров за долгие годы работы.

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Странные просьбы пассажиров первого класса

Бортпроводница Qatar Airways, по имени Пракрити, рассказала, что в первую неделю ее работы стюардессой, на рейсе летел 80-летний бизнесмен. На протяжении всего полета он пил шампанское, и постоянно просил девушку наполнить его бокал. В этом не было бы ничего удивительного, если бы вдруг мужчина не потребовал, чтобы она налила шампанское прямо ему в рот .

Среди самых странных просьб – налить шампанское прямо в рот пассажиру / Фото Unsplash

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Другая стюардесса, Майтхили, рассказала о перелете в Дубай, во время которого пассажирка с тремя капризными детьми требовала, чтобы бортпроводница развлекала детей, пока она будет отдыхать . Женщина аргументировала просьбу тем, что ее няня заболела и не смогла отправиться в путешествие с ними.

Она буквально спросила, знаю ли я или даже пилот какие-нибудь фокусы, чтобы дети не беспокоили ее, пока она спит. Когда мы отказали ей, она разозлилась и устроила истерику,

– сказала Майтхили.

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