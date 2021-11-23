Одним из таких городов стал Луксор. Местный комитет по маркетингу культурного туризма сообщил, что наполняемость гостиниц здесь выросла на 20 %.

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Что интересного есть в Луксоре

Луксор – колыбель цивилизации, место, где можно прикоснуться к истории. Туристам предлагают посмотреть Долину Царей, величественные Карнакский и Луксорский храмы, Храм Хатшепсут, местный музей и так далее.

Луксор находится в Верхнем Египте, на берегу Нила. Путешественники здесь могут почувствовать аутентичную египетскую культуру и историю.



Достопримечательности Луксора привлекают туристов / Фото Unsplash

Что нового готовят для туристов

Комитет по маркетингу культурного туризма сообщил, что для гостей города здесь планируется немало интересного.

В частности, власти хотят поддерживать туристические поездки между пляжными курортами и культурными столицами страны.



Многие путешественники остаются в городе на ночь / Фото Unsplash

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Многие украинские туристы уже ездят в Луксор на экскурсии. Они преимущественно выбирают однодневные экскурсии из Хургады.