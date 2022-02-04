Именно поэтому онлайн-платформа для обучения водителей Zutobi провела исследование и определила страны, где лучше всего путешествовать на автомобиле, а где – целесообразнее выбрать другой транспорт.

Это интересно Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

Эксперты проанализировали 42 разных страны мира по таким параметрам как безопасность и качество дорожного движения, стоимость аренды автомобиля, цены на топливо и прочее. На основе полученных данных каждой стране присвоили свой балл.

Лучшие страны для путешествий по машине

США

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки с самой высокой оценкой – 7,17 . От шоссе Тихоокеанского побережья до знаменитой трассы 66 проходят одни из лучших автодорог в мире, а кроме того здесь самый низкий уровень загруженности дорог (за исключением крупных городов). Также специалисты отмечают огромный интерес к автомобильным путешествиям по США в интернете. Его определили, проанализировали запросы в Google и количество соответствующих постов в инстаграме.

США – лучшая страна для путешествий на автомобиле / Фото Unsplash

Италия

Второе место рейтинга заняла Италия с 6,38 балла . Длинную береговую линию этой страны назвали отличным вариантом для путешествия на машине. Особенно это понравится туристам, стремящимся изучить местную культуру и кухню.

Выдающимися автомобильными маршрутами назвали пролегающие от Доломитовых Альп до Амальфитанского побережья. Кроме того, Италия получила высокие оценки за качество и безопасность дорог, низкую стоимость аренды автомобиля и наибольшее количество туристических достопримечательностей в расчете на 100 000 человек.

Испания

Испания заняла третью строчку рейтинга с общим баллом 6,34. Ее признали привлекательной для туристов "на колесах" не только потому, что там можно найти великолепные пляжи, величественные горы и интересные города, но и за низкий уровень пробок, дешевую стоимость аренды транспорта и безопасность дорожных путей.

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

Первая десятка рейтинга лучших стран для путешествий за рулем:

США – 7,17. Италия – 6,38. Испания – 6,34. Португалия – 6,20. Словения – 6,13. Великобритания – 5,89. Швейцария – 5,89. Франция – 5,79. Турция – 5,78. Дания – 5,78.

Лучшие страны для комфортных и интересных путешествий на машине / Фото Unsplash

Смотрите также На основе миллиарда отзывов: Tripadvisor назвала самые популярные туристические объекты в мире

Лидеры в разных категориях

США – самый низкий уровень пробок (13,8%).

Сингапур – самое безопасное движение на дорогах (2,09 летальных исходов в ДТП на 100 000 человек).

Словакия – самая дешевая аренда автомобилей (в среднем 21 доллар).

Малайзия – самое дешевое топливо (в среднем 0,49 доллара за литр бензина).

Литва – самая низкая стоимость паркоместа (в среднем 1,23 доллара за 2 часа).

Италия – самое большое количество туристических достопримечательностей (215 объектов на каждые 100 000 человек).

США – наибольшее количество упоминаний в инстаграме (около 430 000 постов с хештегом #USAroadtrip) и поисковых запросов в Google (159 200 запросов за последние 12 месяцев).