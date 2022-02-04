Саме тому онлайн-платформа для навчання водіїв Zutobi провела дослідження та визначила країни, в яких найкраще мандрувати автівкою, а в яких – доцільніше обрати інший транспорт.

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Експерти проаналізували 42 різні країни світу за такими параметрами як безпека та якість дорожнього руху, вартість оренди автомобіля, ціни на паливо та інше. На основі отриманих даних, кожній країні присвоїли свій бал.

Найкращі країни для подорожей машиною

США

Лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки з найвищою оцінкою – 7,17. Від шосе Тихоокеанського узбережжя до славнозвісної траси 66 проходять одні з найкращих автошляхів у світі, а крім того тут найнижчий рівень завантаженості доріг (за винятком великих міст). Також спеціалісти відзначають величезний інтерес до автомобільних мандрівок по США в інтернеті. Його визначили, проаналізував запити в Google та кількість відповідних дописів в інстаграмі.

США – найкраща країна для подорожей автомобілем / Фото Unsplash

Італія

Друге місце рейтингу посіла Італія з 6,38 бала. Довгу берегову лінію цієї країни назвали прекрасним варіантом для подорожі на машині. Особливо це сподобається туристам, які прагнуть дослідити місцеву культуру та кухню.

Визначними автомобільними маршрутами назвали ті, що пролягають від Доломітових Альп до Амальфітанського узбережжя. Крім того, Італія отримала високі оцінки за якість та безпеку доріг, низьку вартість оренди автомобіля та найбільшу кількість туристичних пам'яток з розрахунку на 100 000 людей.

Іспанія

Іспанія зайняла третю стрічку рейтингу із загальним балом 6,34. Її визнали привабливою для туристів "на колесах" не лише через те, що там можна знайти чудові пляжі, величні гори та цікаві міста, а й за низький рівень заторів, дешеву вартість оренди транспорту та безпеку дорожніх шляхів.

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Перша десятка рейтингу кращих країн для мандрів за кермом:

США – 7,17. Італія – 6,38. Іспанія – 6,34. Португалія – 6,20. Словенія – 6,13. Велика Британія – 5,89. Швейцарія – 5,89. Франція – 5,79. Туреччина – 5,78. Данія – 5,78.

Найкращі країни для комфортних та цікавих мандрівок на машині / Фото Unsplash

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Лідери за категоріями

США – найнижчий рівень заторів (13,8%).

Сингапур – найбезпечніший рух на дорогах (2,09 летальних випадків у ДТП на 100 000 людей).

Словакія – найдешевша оренда автомобілів (у середньому 21 долар).

Малайзія – найдешевше паливо (у середньому 0,49 долара за літр бензину).

Литва – найнижча вартість паркомісця (у середньому 1,23 долара за 2 години).

Італія – найбільша кількість туристичних пам'яток (215 об'єктів на кожні 100 000 людей).

США – найбільша кількість згадок в інстаграмі (майже 430 000 дописів з хештегом #USAroadtrip) та пошукових запитів у Google (159 200 запитів за останні 12 місяців).

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