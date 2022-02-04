В странствия за рулем: назвали лучшие страны для путешествий на автомобиле
Источник:Zutobi
Многие туристы любят исследовать новые страны за рулем. Однако путешествовать на собственном автомобиле или арендовать машину за границей не всегда бывает удобно.
Именно поэтому онлайн-платформа для обучения водителей Zutobi провела исследование и определила страны, где лучше всего путешествовать на автомобиле, а где – целесообразнее выбрать другой транспорт.
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Эксперты проанализировали 42 разных страны мира по таким параметрам как безопасность и качество дорожного движения, стоимость аренды автомобиля, цены на топливо и прочее. На основе полученных данных каждой стране присвоили свой балл.
Лучшие страны для путешествий по машине
США
Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки с самой высокой оценкой – 7,17. От шоссе Тихоокеанского побережья до знаменитой трассы 66 проходят одни из лучших автодорог в мире, а кроме того здесь самый низкий уровень загруженности дорог (за исключением крупных городов). Также специалисты отмечают огромный интерес к автомобильным путешествиям по США в интернете. Его определили, проанализировали запросы в Google и количество соответствующих постов в инстаграме.
США – лучшая страна для путешествий на автомобиле / Фото Unsplash
Италия
Второе место рейтинга заняла Италия с 6,38 балла. Длинную береговую линию этой страны назвали отличным вариантом для путешествия на машине. Особенно это понравится туристам, стремящимся изучить местную культуру и кухню.
Выдающимися автомобильными маршрутами назвали пролегающие от Доломитовых Альп до Амальфитанского побережья. Кроме того, Италия получила высокие оценки за качество и безопасность дорог, низкую стоимость аренды автомобиля и наибольшее количество туристических достопримечательностей в расчете на 100 000 человек.
Испания
Испания заняла третью строчку рейтинга с общим баллом 6,34. Ее признали привлекательной для туристов "на колесах" не только потому, что там можно найти великолепные пляжи, величественные горы и интересные города, но и за низкий уровень пробок, дешевую стоимость аренды транспорта и безопасность дорожных путей.Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.
Первая десятка рейтинга лучших стран для путешествий за рулем:
- США – 7,17.
- Италия – 6,38.
- Испания – 6,34.
- Португалия – 6,20.
- Словения – 6,13.
- Великобритания – 5,89.
- Швейцария – 5,89.
- Франция – 5,79.
- Турция – 5,78.
- Дания – 5,78.
Лучшие страны для комфортных и интересных путешествий на машине / Фото Unsplash
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Лидеры в разных категориях
- США – самый низкий уровень пробок (13,8%).
- Сингапур – самое безопасное движение на дорогах (2,09 летальных исходов в ДТП на 100 000 человек).
- Словакия – самая дешевая аренда автомобилей (в среднем 21 доллар).
- Малайзия – самое дешевое топливо (в среднем 0,49 доллара за литр бензина).
- Литва – самая низкая стоимость паркоместа (в среднем 1,23 доллара за 2 часа).
- Италия – самое большое количество туристических достопримечательностей (215 объектов на каждые 100 000 человек).
- США – наибольшее количество упоминаний в инстаграме (около 430 000 постов с хештегом #USAroadtrip) и поисковых запросов в Google (159 200 запросов за последние 12 месяцев).
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