Тем, кто путешествует впервые: где можно обменять деньги в Турции

Часто у туристов-новичков возникают вопросы, где можно поменять деньги на местную валюту. Кроме того, каждое государство может иметь свои особенности обмена денег. Рассказываем, где выгоднее всего менять деньги в Турции.

Деньги в Турции – лиры. 1 лира на момент написания статьи равняется около 2,6 гривны. Конечно, всех туристов, приезжающих на отдых в эту страну впервые, интересует, как обменять деньги выгодно и в любое время.

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Обменники на улице

Первое, что бросается в глаза каждому туристу – обменные пункты с надписями Mone в Exchange или Change Office, которых в Турции множество. Там достаточно хороший курс и можно смело поменять средства. Однако в банках курс обычно несколько выгоднее.

Банки

Официально банки меняют деньги, однако для рядового туриста это может оказаться непростой задачей. В банках могут заявить, что не обслуживают без турецкого гражданства или вида на жительство. Некоторые банки отказываются менять суммы менее 1000 долларов или евро.

Кроме того, банки не работают вечером и в выходные. Впрочем, если вы меняете крупную сумму, банк – это хороший способ сделать это удобно и по выгодному курсу.



Удобно менять деньги в специальных банкоматах на входе в банки / Фото Info Turk

Специальные банкоматы-обменники

Эти банкоматы являются удобным вариантом для туристов. В них можно менять средства по официальному банковскому курсу, без ограничений на сумму (меняйте хоть 10 долларов). Большим преимуществом банкоматов является то, что они работают круглосуточно.

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Обмен денег в отеле

В большинстве гостиниц можно обменять деньги на рецепшине. Однако туристам не советуют менять там большие суммы – курс ведь будет невыгодно отличаться от банковского.