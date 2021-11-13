Гроші в Туреччині – ліри. 1 ліра на момент написання статті дорівнює близько 2,6 гривні. Звісно, усіх туристів, що приїжджають на відпочинок до цієї країни вперше, цікавить, як обміняти гроші вигідно та в будь-який час.

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Обмінники на вулиці

Перше, що падає в око кожному туристові – обмінні пункти з написами Moneу Exchange або Change Office, яких в Туреччині безліч. Там досить непоганий курс і можна сміливо міняти гроші. Однак у банках курс зазвичай трохи вигідніше.

Банки

Офіційно банки міняють гроші, однак для пересічного туриста це може виявитися непростим завданням. У банках можуть заявити, що не обслуговують без турецького громадянства або посвідки на проживання. Деякі банки відмовляються міняти суми, менші за 1000 доларів чи євро.

Окрім того, банки не працюють ввечері та у вихідні. Втім, якщо ви міняєте велику суму, банк – це хороший спосіб зробити це зручно та за найвигіднішим курсом.



Зручно міняти гроші у спеціальних банкоматах на вході до банків / Фото Info Turk

Спеціальні банкомати-обмінники

Ці банкомати є найзручнішим варіантом для туристів. У них можна міняти кошти за офіційним банківським курсом, без обмежень у сумі (міняйте хоч 10 доларів). Величезною перевагою банкоматів є те, що вони працюють цілодобово.

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Обмін грошей в готелі

У більшості готелів можна обміняти гроші на рецепшині. Однак туристам не радять міняти там великі суми – адже курс буде буде невигідно відрізнятися від банківського.