Чтобы наслаждаться отдыхом в новой стране, нужно потратить время и узнать правила поведения и местные особенности. Эти советы дадут вам общее представление о правилах поведения в Турции и помогут не попасть в неприятную ситуацию на отдыхе.

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Гостиницы

Если вы мечтаете о спокойствии и тишине на отдыхе, выбирайте небольшие отели или апартаменты в аренду. Если вам хочется новых знакомств, развлечений и дискотек, обращайте внимание на большие отели с серьезной развлекательной программой и анимацией.



Тем, кто любит развлечения, подойдут большие отели / Фото Unsplash

Прежде чем забронировать отель, внимательно читайте отзывы туристов на ресурсах типа Booking.com. Ведь фото отеля могут не соответствовать тому, что вы увидите на месте.

Большие гостиницы часто похожи на целые города со своей инфраструктурой. Несмотря на это, постарайтесь посмотреть что-нибудь и за пределами отеля – ведь Турция богата великолепными архитектурными и природными объектами.

Деньги

В Турции ходят лиры: одна лира стоит около 2,6 украинских гривен.

Обменять деньги можно:

в банках.

в специальных обменниках-банкоматах, которые работают круглосуточно.

в официальных обменных пунктах, которых много на улицах городов.

на рецепшине в отеле.

Чаевые



В Турции принято оставлять чаевые / Фото Unsplash

У туристов, приезжающих в страну впервые, часто возникают вопросы, оставлять ли чаевые за хорошее обслуживание.

В Турции, как и во многих странах, принято оставлять чаевые. Обычно они составляют 10 процентов суммы в чеке. Также вы можете отблагодарить шофера автобуса, горничную, которая убирает ваш номер, работникам отеля. Обычно такие чаевые небольшие и равны 1 – 5 долларам.

Безопасность

Турция – безопасная страна, где можно расслабиться и спокойно отдыхать. Везде много полиции, которая следит за порядком.



Важно узнать правила безопасности перед поездкой в ​​новую страну / Фото Unsplash

Местные жители относятся к туристам дружелюбно.

Однако не нужно забывать о собственной безопасности: всегда следите за своими вещами, во время пребывания в толпе держите деньги и ценности в безопасном месте.

В больших городах, например в Стамбуле, есть районы, в которые не советуют ходить туристам: Tarlabaşı и Kasımpaşa. Обязательно узнайте, куда лучше не идти, если планируете прогулку.

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Как и во многих странах мира, в Турции доверчивых туристов могут обмануть: поэтому всегда проверяйте здачу, которую вам дают во время покупок.



Находиться в купальнике лучше только на пляже или у бассейна / Фото Unsplash

Также туристам не советуют ходить по городу в откровенной одежде или в купальнике. На это есть несколько причин: