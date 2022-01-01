Самое жаркое место в Испании

"Самая горячая" местность в Испании и во всей Европе – это Андалусия. Летом в Севилье и Кордове средняя температура воздуха составляет более 36 градусов.

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Самым жарким городом считают Севилью со средней годовой температурой в 19 градусов. Каждый год здесь бывают дни, когда отметка термометра поднимается выше 40 градусов. Но даже зимой город соответствует своему титулу – обычно температура не опускается ниже 16 градусов.

Официальный температурный рекорд Испании принадлежит другому андалусскому городу – Монторо, где в июле 2017 года было зарегистрировано 47,3 градуса тепла. Несмотря на это, неофициальный рекорд принадлежит той же Севилье. В 1881 году местные термометры показывали 50 градусов, но это случилось до появления современных методов записи.

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Кроме Андалусии у туристов, которые любят жару, пользуются популярностью:

Канарские острова со средней температурой 28 градусов летом и 20 градусов зимой;

Балеарские острова (Ибица, Майорка) – в среднем 31 градус в летние месяцы и 16 градусов в зимние;

Барселона, где средняя температура летом – 29 градусов, а зимой – 16 градусов.