Многие пассажиры, которые получают известие о задержке самолета еще дома, считают, что при таких обстоятельствах им можно не спешить в аэропорт. Но это не так.

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Задержки – нестабильны

Независимо от того, задержится ваш самолет или нет, нужно прибыть в аэропорт раньше времени. Регистрацию на рейс обычно не переносят из-за задержки.

Если ваш рейс задерживается, прибудьте в аэропорт для регистрации согласно первоначально запланированному времени вылета. Регистрация по-прежнему будет проходить в обычное время. Если вы приедете после ее окончания, вы не сможете улететь,

– указано на сайте American Airlines .

Это может показаться глупым, но действительно имеет смысл. Дело в том, что время задержки рейса ориентировочное, а не точное. К задержкам приводят разные проблемы, а скорость их решения может отличаться.

К примеру, самолет улетит, как только поломку ликвидируют или погодные условия неожиданно улучшатся. А если в это время пассажир будет еще ехать в аэропорт, ориентируясь на приблизительное время задержки, он просто не успеет на рейс.

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На возмещение в таком случае надеяться не придется. Большинство авиакомпаний оставляет за собой право увеличивать или уменьшать время задержки, если ситуация изменилась. При покупке билетов на самолет вы соглашаетесь с этими условиями.