Багато пасажирів, коли отримують звістку про затримку літака ще вдома, вважають, що за таких обставин їм можна не поспішати в аеропорт. Але це не так.
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Затримки – нестабільні
Незалежно від того, чи затримається ваш літак чи ні, потрібно прибути в аеропорт завчасно. Реєстрацію на рейс зазвичай не переносять через затримку.
Якщо ваш рейс затримується, прибудьте в аеропорт для реєстрації згідно початково запланованого часу вильоту. Реєстрація, як і раніше, відбуватиметься у звичайний час. Якщо ви приїдете після її закінчення, ви не зможете полетіти,
– вказано на сайті American Airlines.
Це може здаватися безглуздим, але справді має сенс. Річ у тім, що час затримки рейсу є орієнтовним, а не точним. До затримок призводять різні проблеми, а швидкість їх розв'язання може відрізнятися.
До прикладу, літак полетить, як тільки поламку ліквідують чи погодні умови неочікувано покращаться. А якщо у цей час пасажир ще їхатиме в аеропорт, орієнтуючись на приблизний час затримки, він просто не встигне на рейс.
На відшкодування у такому випадку сподіватися не доведеться. Переважна більшість авіакомпаній залишає за собою право збільшувати чи зменшувати час затримки, якщо ситуація змінилася. Купуючи квитки на літак, ви погоджуєтеся із цими умовами.