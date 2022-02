Турция сменила название: в стране запускают кампанию, чтобы рассказать об этом миру

Турция запускает информационную кампанию, чтобы сообщить миру о новом названии страны. Кампания Say Türkiye должна сообщить о новом варианте написания.

Недавно Турция сменила бренд своей страны. Теперь название страны нужно писать и произносить как Türkiye – в противоположность слову Turkey, которое использовали ранее.

Теперь нужно употреблять единое название

Отныне произойдет замена названия "Turkey" на "Türkiye" в официальных документах международного образца – в частности, в паспортах и ​​удостоверениях личности.



Новое название лучше отражает культуру страны / Фото Unsplash

Кроме того, раньше можно было встретить немало версий названия страны на разных языках: "Turkey", "Turkei", "Turquie" и так далее. Информационная кампания направлена ​​на то, чтобы страну называли Türkiye, в частности, на сайтах компаний, в социальных сетях, а также в хештегах.

Say Türkiye – это второй этап информационной кампании. Первый назывался Hello Türkiye и был направлен на то, чтобы сообщить об изменении различных иноязычных вариантов написания названия страны. Hello Türkiye должен был призвать к использованию единого термина "Türkiye".

Название страны изменили 4 декабря 2021 года

Ранее мы сообщали, что слово Türkiye более полно передает культуру и ценности турецкого народа.

Теперь на турецких товарах также будут писать Made in Türkiye.

