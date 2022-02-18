Турция сменила название: в стране запускают кампанию, чтобы рассказать об этом миру
Источник:Milliyet
Турция запускает информационную кампанию, чтобы сообщить миру о новом названии страны. Кампания Say Türkiye должна сообщить о новом варианте написания.
Недавно Турция сменила бренд своей страны. Теперь название страны нужно писать и произносить как Türkiye – в противоположность слову Turkey, которое использовали ранее.
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Теперь нужно употреблять единое название
Отныне произойдет замена названия "Turkey" на "Türkiye" в официальных документах международного образца – в частности, в паспортах и удостоверениях личности.
Новое название лучше отражает культуру страны / Фото Unsplash
Кроме того, раньше можно было встретить немало версий названия страны на разных языках: "Turkey", "Turkei", "Turquie" и так далее. Информационная кампания направлена на то, чтобы страну называли Türkiye, в частности, на сайтах компаний, в социальных сетях, а также в хештегах.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
Say Türkiye – это второй этап информационной кампании. Первый назывался Hello Türkiye и был направлен на то, чтобы сообщить об изменении различных иноязычных вариантов написания названия страны. Hello Türkiye должен был призвать к использованию единого термина "Türkiye".
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Название страны изменили 4 декабря 2021 года
- Ранее мы сообщали, что слово Türkiye более полно передает культуру и ценности турецкого народа.
- Теперь на турецких товарах также будут писать Made in Türkiye.
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