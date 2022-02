Туреччина змінила назву: в країні запускають кампанію, щоб розповісти про це світу

Туреччина запускає інформаційну кампанію, щоб повідомити світу про нову назву країни. Кампанія Say Türkiye повинна повідомити про новий варіант написання.

Нещодавно Туреччина змінила бренд своєї країни. Відтепер назву країни потрібно писати й вимовляти як Türkiye – на противагу слову Turkey, яке використовували раніше.

Відтепер потрібно вживати єдину назву

Відтепер відбудеться заміна назви "Turkey" на "Türkiye" в офіційних документах міжнародного зразка – зокрема, в паспортах та посвідченнях особи.



Нова назва краще відображає культуру країни / Фото Unsplash

Окрім того, раніше можна було зустріти чимало версій назви країни різними мовами: "Turkey", "Turkei", "Turquie" тощо. Інформаційна кампанія спрямована на те, щоб країну називали Türkiye, зокрема на сайтах компаній, у соціальних мережах, а також у хештегах.

Say Türkiye – це другий етап інформаційної кампанії. Перший мав назву Hello Türkiye і був спрямований на те, щоб повідомити про зміну різних іншомовних варіантів написання назви країни. Hello Türkiye мав закликати до використання єдиного терміну "Türkiye".

Назву країни змінили 4 грудня 2021 року

Раніше ми повідомляли, що слово Türkiye повніше передає культуру та цінності турецького народу.

Відтепер на турецьких товарах також писатимуть Made in Türkiye.

