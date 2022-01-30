У людей на фото еще не было специальных лыжных костюмов и они были одеты по моде прошлого века. Все они – спортсмены Карпатского общества лыжного спорта. Общество имело в Славском свою базу, рассчитанную на проживание 44 человек.

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#1



Лыжный курс в Славском / Фото М. Дудрика

#2



Прогулка

#3



Окраина Славского / Фото К. Качановского

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#4



Вид на Славское

#5



Черногорский лес / Фото М. Дудрика

#6



Лещатари на Петросе / Фото М. Дудрика

#7



В Татрах на Долгом Уплаге

#8



Приют в Славском / Фото М. Дудрика

#9



Отдых / Фото М. Якубчинского

#10



Группа лыжников и лыжниц / Фото З. Гептера

#11



Катание в погожий день / Фото З. Гептера

#12



Курсы по лыжному спорту в Славском / Фото З. Гептера

#13



Лещатарская прогулка

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#14



Татры, перевал Горичковый