У людей на фото еще не было специальных лыжных костюмов и они были одеты по моде прошлого века. Все они – спортсмены Карпатского общества лыжного спорта. Общество имело в Славском свою базу, рассчитанную на проживание 44 человек.

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#1

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Лыжный курс в Славском / Фото М. Дудрика

#2

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Прогулка

#3

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Окраина Славского / Фото К. Качановского

#4

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Вид на Славское

#5

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Черногорский лес / Фото М. Дудрика

#6

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Лещатари на Петросе / Фото М. Дудрика

#7

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
В Татрах на Долгом Уплаге

#8

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Приют в Славском / Фото М. Дудрика

#9

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Отдых / Фото М. Якубчинского

#10

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Группа лыжников и лыжниц / Фото З. Гептера

#11

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Катание в погожий день / Фото З. Гептера

#12

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Курсы по лыжному спорту в Славском / Фото З. Гептера

#13

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Лещатарская прогулка

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#14

Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото из Карпат
Татры, перевал Горичковый

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