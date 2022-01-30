У людей на фото еще не было специальных лыжных костюмов и они были одеты по моде прошлого века. Все они – спортсмены Карпатского общества лыжного спорта. Общество имело в Славском свою базу, рассчитанную на проживание 44 человек.
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#1
Лыжный курс в Славском / Фото М. Дудрика
#2
Прогулка
#3
Окраина Славского / Фото К. Качановского
#4
Вид на Славское
#5
Черногорский лес / Фото М. Дудрика
#6
Лещатари на Петросе / Фото М. Дудрика
#7
В Татрах на Долгом Уплаге
#8
Приют в Славском / Фото М. Дудрика
#9
Отдых / Фото М. Якубчинского
#10
Группа лыжников и лыжниц / Фото З. Гептера
#11
Катание в погожий день / Фото З. Гептера
#12
Курсы по лыжному спорту в Славском / Фото З. Гептера
#13
Лещатарская прогулка
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#14
Татры, перевал Горичковый
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