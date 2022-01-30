Люди на фото ще не мали спеціальних лижних костюмів і були одягнуті за модою позаминулого століття. Усі вони – спортсмени Карпатського товариства лижного спорту. Товариство мало в Славському свою базу, що була розрахована на проживання 44 осіб.

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Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Лижний курс в Славському / Фото М. Дудрика

#2

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Прогулянка

#3

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Околиці Славського / Фото К. Качановського

#4

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Вид на Славське

#5

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Чорногірський ліс / Фото М. Дудрика

#6

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Лещатарі на Петросі в Чорногорі / Фото М. Дудрика

#7

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
В Татрах на Довгому Уплазі

#8

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Притулок в Славському / Фото М. Дудрика

#9

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Відпочинок / Фото М. Якубчинського

#10

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Група лижників та лижниць / Фото З. Гептера

#11

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Катання в погожий день / Фото З. Гептера

#12

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Курси з лижного спорту в Славському / Фото З. Гептера

#13

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Лещатарська прогулянка

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#14

Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат
Татри, перевал Горичковий

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