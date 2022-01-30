Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат

Люди на фото ще не мали спеціальних лижних костюмів і були одягнуті за модою позаминулого століття. Усі вони – спортсмени Карпатського товариства лижного спорту. Товариство мало в Славському свою базу, що була розрахована на проживання 44 осіб.
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#1
Лижний курс в Славському / Фото М. Дудрика
#2
Прогулянка
#3
Околиці Славського / Фото К. Качановського
#4
Вид на Славське
#5
Чорногірський ліс / Фото М. Дудрика
#6
Лещатарі на Петросі в Чорногорі / Фото М. Дудрика
#7
В Татрах на Довгому Уплазі
#8
Притулок в Славському / Фото М. Дудрика
#9
Відпочинок / Фото М. Якубчинського
#10
Група лижників та лижниць / Фото З. Гептера
#11
Катання в погожий день / Фото З. Гептера
#12
Курси з лижного спорту в Славському / Фото З. Гептера
#13
Лещатарська прогулянка
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#14
Татри, перевал Горичковий
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