Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото с Карпат

30 января 2022 , 07:21
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Фотографии Старого Львова

Все фотографии были сделаны в 1912 году в Славском, что во Львовской области. На фотографиях можно увидеть тогдашних лыжников.

У людей на фото еще не было специальных лыжных костюмов и они были одеты по моде прошлого века. Все они – спортсмены Карпатского общества лыжного спорта. Общество имело в Славском свою базу, рассчитанную на проживание 44 человек.

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#1


Лыжный курс в Славском / Фото М. Дудрика

#2


Прогулка

#3


Окраина Славского / Фото К. Качановского

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#4


Вид на Славское

#5


Черногорский лес / Фото М. Дудрика

#6


Лещатари на Петросе / Фото М. Дудрика

#7


В Татрах на Долгом Уплаге

#8


Приют в Славском / Фото М. Дудрика

#9


Отдых / Фото М. Якубчинского

#10


Группа лыжников и лыжниц / Фото З. Гептера

#11


Катание в погожий день / Фото З. Гептера

#12


Курсы по лыжному спорту в Славском / Фото З. Гептера

#13


Лещатарская прогулка 

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#14


Татры, перевал Горичковый

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Автор: Аліна Рудченко