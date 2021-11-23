Уверены, что вы не слышали о таком необычном блюде, как лепешки из глины. Однако жители Гаити вынуждены есть такое блюдо ежедневно – к сожалению, все из-за бедности.

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Блюдо бедняков

Гаити считают одним из самых бедных государств западного полушария. Более половины населения здесь живет на 2 доллара в день.

Поэтому местным людям пришлось придумать такое блюдо. Но даже глину для еды здесь не достанешь бесплатно – ее тоже приходится покупать.



Так делают блины из глины / Скриншоты из видео

Как готовят лепешки

Для приготовления нужна желтая глина, добываемая в одном из регионов государства. Ее смешивают с водой, солью, остатками пищи и жиром, если таковой есть в хозяйстве.

Глиняные блины не пекут – ведь после выпечки глина становится слишком жесткой. Вместо этого лепешки высушивают на солнце.

Получается своеобразный "хлеб", способный утолить голод и насполнить желудок.



Местные жители делают и продают блины из глины / Фото The Standart

Это блюдо очень дешевое – его продают за 5 центов. Позволить себе блины из глины могут даже бедняки.

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Удивительная природа Гаити / Фото Unsplash

Вредно ли есть глину

В общем, глина не является вредным продуктом. Наши предки издавна употребляли глину при проблемах с желудочно-кишечным трактом. В этом веществе даже содержится кальций.