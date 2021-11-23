Впевнені, що ви не чули про таку незвичну страву, як коржики з бруду. Однак мешканці Гаїті змушені їсти таку страву чи не щодня – на жаль, усе через бідність.

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Страва бідняків

Гаїті вважають однією із найбідніших держав західної півкулі. Понад половина людей тут живуть на 2 долари у день.

Тому місцевим людям довелося вигадати таку страву. Але навіть глину для їжі тут не дістанеш безкоштовно – її теж доводиться купувати.



Так роблять млинці з глини / Скриншоти з відео

Як готують коржики

Для приготування потрібна жовта глина, яку видобувають в одному із регіонів держави. Її змішують із водою, сіллю, залишками їжі та жиром, якщо такий є у господарстві.

Глиняні млинці не печуть – адже після випічки глина стає надто твердою. Натомість коржики висушують на сонці.

Виходить своєрідний "хліб", що здатен вгамувати голод і заповнити шлунок.



Місцеві мешканці роблять та продають млинці з глини / Фото The Standart

Ця страва дуже дешева – її продають за 5 центів. Дозволити собі млинці з глини можуть навіть бідняки.

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Дивовижна природа Гаїті / Фото Unsplash

Чи шкідливо їсти глину

Загалом глина не є шкідливим продуктом. Наші предки здавна вживали глину при проблемах із шлунково-кишковим трактом. У цій речовині навіть міститься кальцій.

Однак у глині, окрім корисних елементів, можуть міститися й шкідливі. Разом із глиною до організму людини можуть потрапити шкідливі бактерії, паразити й токсини.