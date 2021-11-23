Удивительная еда: в какой стране употребляют лепешки из глины
Источник:GSMinfo
Блинчики или лепешки из глины стали национальным блюдом на Гаити. Они очень дешевы – одна лепешка обойдется в 5 центов.
Уверены, что вы не слышали о таком необычном блюде, как лепешки из глины. Однако жители Гаити вынуждены есть такое блюдо ежедневно – к сожалению, все из-за бедности.
Узнайте Вместо Буковеля и Европы: самые популярные горнолыжные курорты Турции
Блюдо бедняков
Гаити считают одним из самых бедных государств западного полушария. Более половины населения здесь живет на 2 доллара в день.
Поэтому местным людям пришлось придумать такое блюдо. Но даже глину для еды здесь не достанешь бесплатно – ее тоже приходится покупать.
Так делают блины из глины / Скриншоты из видео
Как готовят лепешки
Для приготовления нужна желтая глина, добываемая в одном из регионов государства. Ее смешивают с водой, солью, остатками пищи и жиром, если таковой есть в хозяйстве.
Глиняные блины не пекут – ведь после выпечки глина становится слишком жесткой. Вместо этого лепешки высушивают на солнце.
Получается своеобразный "хлеб", способный утолить голод и насполнить желудок.
Местные жители делают и продают блины из глины / Фото The Standart
Это блюдо очень дешевое – его продают за 5 центов. Позволить себе блины из глины могут даже бедняки.
Актуально Дресс-код в Египте: что не стоит надевать мужчинам и женщинам
Удивительная природа Гаити / Фото Unsplash
Вредно ли есть глину
В общем, глина не является вредным продуктом. Наши предки издавна употребляли глину при проблемах с желудочно-кишечным трактом. В этом веществе даже содержится кальций.
Однако в глине, кроме полезных элементов, могут содержаться и вредные. Вместе с глиной в организм человека могут попасть бактерии, паразиты и токсины.