Уникальные "пуговичные" дома: какая фотолокация привлекает туристов в Анталии

Большинству из этих удивительных домиков уже более 300 – 400 лет. Их оригинальный вид создает атмосферу восточных сказок.

Турецкий регион Анталия славится своими морскими курортами. Однако здесь расположены и необычные архитектурные локации, привлекающие туристов со всего мира.

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Дома построили 4 века назад

На юге Анталии расположен район Аксеки. Именно здесь, в селе Сарыхаджилар, можно увидеть исторические "пуговичные" домики.

Эти дома получили свое название из-за деревянных балок, которые при строительстве частично оставляли снаружи стен. Балки использовали в качестве лесов.

Эти деревянные конструкции называли "пуговицами". Здания имеют возраст 300 – 400 лет.



Камни в стенах напоминают пуговицы / Фото AA Photo

Популярная фотолокация

"Пуговичные" дома построены без использования раствора или цемента. Они выглядят очень аутентично благодаря резным ажурным ставням, балконам и дверям.



Ажурные ставни в доме / Фото AA Photo

При строительстве использовали только местные материалы: кедр, можжевельник и камень. Камни укладывали слоями между деревянными балками. Этот стиль назвали "лучевая сухая стена".

Небольшие камни в стенах действительно похожи на пуговицы, поэтому дома получили такое название. Министерство культуры и туризма Анталии сейчас реставрирует здания.



Многие туристы едут сюда ради фото / Фото AA Photo

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Можно посетить музей

В Аксеки есть этнографический музей, где показано, как жили люди в прошлых веках. Экспозиция расположена в особняке Элагоз – одном из самых характерных домов того времени.



В музее можно почувствовать атмосферу древних времен / Фото AA Photo

В музее можно увидеть одежду, посуду, предметы быта людей, живших 400 лет назад. Это своеобразная "машина времени" с атмосферой восточных сказок.