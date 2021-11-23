Уникальные "пуговичные" дома: какая фотолокация привлекает туристов в Анталии
Источник:Daily Sabah
Большинству из этих удивительных домиков уже более 300 – 400 лет. Их оригинальный вид создает атмосферу восточных сказок.
Турецкий регион Анталия славится своими морскими курортами. Однако здесь расположены и необычные архитектурные локации, привлекающие туристов со всего мира.
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Дома построили 4 века назад
На юге Анталии расположен район Аксеки. Именно здесь, в селе Сарыхаджилар, можно увидеть исторические "пуговичные" домики.
Эти дома получили свое название из-за деревянных балок, которые при строительстве частично оставляли снаружи стен. Балки использовали в качестве лесов.
Эти деревянные конструкции называли "пуговицами". Здания имеют возраст 300 – 400 лет.
Камни в стенах напоминают пуговицы / Фото AA Photo
Популярная фотолокация
"Пуговичные" дома построены без использования раствора или цемента. Они выглядят очень аутентично благодаря резным ажурным ставням, балконам и дверям.
Ажурные ставни в доме / Фото AA Photo
При строительстве использовали только местные материалы: кедр, можжевельник и камень. Камни укладывали слоями между деревянными балками. Этот стиль назвали "лучевая сухая стена".
Небольшие камни в стенах действительно похожи на пуговицы, поэтому дома получили такое название. Министерство культуры и туризма Анталии сейчас реставрирует здания.
Многие туристы едут сюда ради фото / Фото AA Photo
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Можно посетить музей
В Аксеки есть этнографический музей, где показано, как жили люди в прошлых веках. Экспозиция расположена в особняке Элагоз – одном из самых характерных домов того времени.
В музее можно почувствовать атмосферу древних времен / Фото AA Photo
В музее можно увидеть одежду, посуду, предметы быта людей, живших 400 лет назад. Это своеобразная "машина времени" с атмосферой восточных сказок.