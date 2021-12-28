Увидеть город и сэкономить: 10 бесплатных развлечений для туристов в Стамбуле
28 декабря 2021 , 17:26Читати новину українською
Источник:hotels.com
Путешествие в Стамбул – хороший вариант путешествия для бюджетных туристов. Узнайте, чем можно заняться в городе на Босфоре без лишних затрат.
Стамбул – город с невероятно богатой культурой и историей. Здесь есть немало достопримечательностей, которые доступны для посещения совершенно бесплатно.
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Чем заняться в Стамбуле:
- Посетите музей под открытым небом на площади Султанахмет. Там расположены впечатляющие обелиски.
- Посетите Голубую мечеть. Вход в нее свободный – и это здание считают подлинным архитектурным чудом Стамбула.
- Погуляйте по парку Гулхане. Это идеальное место, чтобы найти спокойствие и тишину в Стамбуле.
- Пойдите в мечеть Сулеймание – одну из самых больших в Стамбуле.
Обязательно посетите Галатский мост / Pixabay
- Полюбуйтесь византийской архитектурой в мечети Зейрек. Это религиозное сооружение расположено на одном из холмов города.
- Чтобы полюбоваться прекрасным видом на город, пойдите на холм Чамлиджа.
- Перейдите Галатский мост. Эта местная достопримечательность не оставит вас безразличными.
- Посетите парк Эмирган. Весной здесь проходит фестиваль тюльпанов.
- Посетите рынки со специями. Здесь можно сделать яркие фото и купить недорогие сувениры домой.
- Пойдите в Музей живописи и скульптуры (Sinanpaşa, Dolmabahçe Cad. Akatlar Durağı, Beşiktaş). Вход сюда бесплатный ежедневно с 10 до 16:30, кроме воскресенья.
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В парке Эмирган ежегодно проходит фестиваль тюльпанов / Фото PlanetofHotels
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