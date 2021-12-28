Увидеть город и сэкономить: 10 бесплатных развлечений для туристов в Стамбуле

Путешествие в Стамбул – хороший вариант путешествия для бюджетных туристов. Узнайте, чем можно заняться в городе на Босфоре без лишних затрат.

Стамбул – город с невероятно богатой культурой и историей. Здесь есть немало достопримечательностей, которые доступны для посещения совершенно бесплатно.

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Чем заняться в Стамбуле:

Посетите музей под открытым небом на площади Султанахмет. Там расположены впечатляющие обелиски. Посетите Голубую мечеть. Вход в нее свободный – и это здание считают подлинным архитектурным чудом Стамбула. Погуляйте по парку Гулхане. Это идеальное место, чтобы найти спокойствие и тишину в Стамбуле. Пойдите в мечеть Сулеймание – одну из самых больших в Стамбуле.



Обязательно посетите Галатский мост / Pixabay

Полюбуйтесь византийской архитектурой в мечети Зейрек. Это религиозное сооружение расположено на одном из холмов города. Чтобы полюбоваться прекрасным видом на город, пойдите на холм Чамлиджа. Перейдите Галатский мост. Эта местная достопримечательность не оставит вас безразличными. Посетите парк Эмирган. Весной здесь проходит фестиваль тюльпанов. Посетите рынки со специями. Здесь можно сделать яркие фото и купить недорогие сувениры домой. Пойдите в Музей живописи и скульптуры (Sinanpaşa, Dolmabahçe Cad. Akatlar Durağı, Beşiktaş). Вход сюда бесплатный ежедневно с 10 до 16:30, кроме воскресенья.

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В парке Эмирган ежегодно проходит фестиваль тюльпанов / Фото PlanetofHotels

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