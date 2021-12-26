Не секрет, что в Европе некоторые ярмарки работают только до католического Рождества – 25 декабря. Однако мы нашли те, которые можно посетить до конца этого года, и даже немного дольше. Так что туристы, которые планируют путешествие на праздники, еще успевают погрузиться в эту волшебную атмосферу и получить незабываемые впечатления.

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Будапешт, Венгрия

Традиционная рождественская ярмарка в Будапеште Karacsonyi vasar известна на весь мир и считается одной из самых красивых в Европе.



Рождественская ярмарка в Будапеште / Фото Szallas

Товары, которые здесь продают, славятся высоким качеством. Среди них – игрушки, украшения, одежда, аксессуары, посуда и сувениры. Многие товары для Karacsonyi vasar мастера производят собственноручно по старинным технологиям. Поэтому они пользуются большой популярностью не только у туристов, но и у горожан.



Ярмарка в Будапеште считается одной из лучших в Европе / Фото Budapesti Karacsony

Будапештская ярмарка – это отличный случай познакомиться с национальной венгерской кухней. Колбаски из свинины, голубцы, гусиные ножки с капустой, гуляш – эти и другие блюда известны не только своей простотой, но и удивительным вкусом и сытностью.



На ярмарке можно отведать традиционные блюда / Фото Szallas

Кроме того, местная ярмарка Karacsonyi vasar предлагает и насыщенную культурную программу. По вечерам здесь проходят концерты в разных жанрах, а фасад кафе Gerbeaud превращается в сцену для праздничного светового шоу.

Таллин, Эстония

В 2020 году праздничную ярмарку в Таллине признали лучшей в Европе, и в этом году она соответствует своему титулу. Традиционно ярмарка проводится на Ратушной площади Старого города.



Праздничная ярмарка в Таллинне / Фото Kaupo Kalda

Большинство товаров, которые предлагают продавцы на этой ярмарке – местного производства. Здесь можно купить традиционные эстонские и тематические рождественские изделия – одежду, игрушки, керамику.



Волшебная атмосфера рождественского Таллина / Фото Jake Farra

Удивит ярмарка и гастрономическим разнообразием. Гостей угощают национальными деликатесами, такими как хлеб с черной смородиной, рулька из ягненка, жареный гусь. А тех, кто хочет, чтобы развлечения были еще веселее, эстонцы охотно угостят горячим глинтвейном.

На площади есть и домик Санта Клауса с почтовым ящиком для пожеланий. В 2021-м сам дедушка стал главным героем ярмарки, ведь он впервые был голографическим.



Веселое Рождество в Таллинне / Фото Kaupo Kalda

Брюссель, Бельгия

Plaisirs d'Hiver или Зимняя страна чудес – главная рождественская ярмарка Брюсселя. Праздничный городок поражает своими размерами – гулять по нему можно часами.



Рождество в Брюсселе / ​​Фото из фейсбука Plaisirs d'hiver

Прилавки киосков, похожих на пряничные домики, переполнены всевозможными товарами. Здесь можно купить рождественские украшения, подарки для близких и сувениры на память. Выбирать есть из чего: оригинальные елочные игрушки, гирлянды, лампы, красивая посуда и многое другое.

Не забыли здесь и об угощениях. Традиционную выпечку, известные на весь мир бельгийские вафли и разнообразные сыры, предлагают запивать пивом, глинтвейном и горячим шоколадом.



Празднование Рождества в Брюсселе / ​​Фото из фейсбука Plaisirs d'hiver

На Гранд-Плац, где расположилась ярмарка, больше всего привлекает внимание колесо обозрения, подсвеченное 18 000 огоньков. Туристы смогут потанцевать возле елки, посмотреть на вертеп и покататься на катке. Кроме того, по вечерам здесь проходят световые шоу, во время которых фасады домов превращаются в сказочные картины.



Увлекательные световые шоу на Брюссельской ярмарке / Фото из фейсбука Plaisirs d'hiver

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Краков, Польша

Краковская рождественская ярмарка уже не один десяток лет традиционно проводится на городской площади Рынок. Сюда съезжаются торговцы со всей Польши, чтобы предложить посетителям широчайший ассортимент товаров и вкусных блюд.



Праздничная ярмарка в Кракове / Фото Love Kraków

Если вы хотите купить подарки для себя и близких – вам сюда. Оригинальные сувениры, креативные изделия из стекла, дерева и керамики, картины, витражи и разрисованные новогодние украшения ручной работы – только ленивый не сможет найти себе что-нибудь по душе.



Разнообразие на Краковской ярмарке / Фото Love Kraków

Любители поесть тоже не останутся обделенными. Мясо и колбасы, приготовленные по старинным польским рецептам, традиционный овечий сыр с клюквой, различные супы и пироги не оставят равнодушными никого. Из сладкого вам предложат карамелизированные орехи, шоколад, жареные каштаны, марципаны, рождественское печенье и имбирные пряники, а из напитков – пряный глинтвейн.

Вильнюс, Литва

Рождественская ярмарка в Вильнюсе не может похвастаться такими размерами и размахом, как в других европейских городах. Но это лишь делает ее более уютной и камерной.



Главная елка Вильнюса / Фото Kaledos Sostineje

Вокруг елки на Соборной площади выстроились деревянные домики, где посетителям предлагают купить подарки, в частности изделия из янтаря, и отведать традиционные литовские блюда. Здесь обязательно нужно попробовать картофельные клецки с мясной или грибной начинкой и пирог шакотис из яичного теста.



Празднование Рождества и Нового года в Вильнюсе / Фото Kaledos Sostineje

На ярмарке есть каток, сцена для концертов и экран для трехмерных шоу. Кроме того, от Соборной площади курсирует праздничный поезд, на котором можно добраться до Ратушной площади, где расположен еще один рождественский базар.

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Копенгаген, Дания



Атмосфера праздника в Копенгагене / Фото Lasse Salling

Главная рождественская ярмарка в Копенгагене проходит в старом парке развлечений под названием Tivoli Gardens. Здесь представлены удивительные праздничные локации – ансамбль из более чем 10 елок, главная из которых украшена тысячами кристаллов Swarowski, японский сад и фонтаны, танцующие под музыку из "Щелкунчика".

После веселых развлечений посетители могут утолить свой голод с помощью особых угощений. Рождественские пироги, печеные яблоки и попкорн с корицей – обязательная часть копенгагенской ярмарки. Порадуют и зимние напитки – рождественские сорта пива, глинтвейн и горячее какао.



Ярмарка в Tivoli Gardens в Копенгагене / Фото Lasse Salling

Больцано, Италия

В Больцано проходит одна из самых красивых ярмарок Италии. Особый колорит здешним празднованиям придает то, что городок расположен в регионе Южный Тироль, неподалеку от границы с Австрией. Это значит, что здесь итальянские традиции объединились с немецкими, чтобы создать по-настоящему особенную атмосферу.



Праздничная ярмарка в Больцано / Фото Bolzano Bozen

Площадь Piazza Walther украшает 28-метровая елка, вокруг которой расположились деревянные домики-киоски. Там продавцы предлагают свои товары. Преимущественно это изделия местных мастеров – елочные игрушки, рождественские и национальные сувениры, домашний декор из дерева и керамики.

Особого внимания заслуживает традиционная кухня. Здесь угощают вяленой и копченой свининой со специями и канедерлями – сваренными в бульоне хлебными шариками с ветчиной и сыром. Из сладких угощений – штрудли и крендели. Кроме того, на ярмарке представлено много киосков, где можно продегустировать тирольские напитки – вина, шнапс, пиво и глинтвейн.



Празднование по тирольским традициям / Фото suedtirolerland.it

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Рождественские ярмарки – это прекрасная возможность развлечься и весело провести старый или встретить новый год. Но перед тем, как посетить какой-либо из них, узнайте условия входа и позаботьтесь о собственном здоровье и безопасности других людей. Вам могут понадобиться защитная маска, сертификат вакцинации и свежий ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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