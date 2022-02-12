Возьмите на вооружение хотя бы некоторые из этих враз и сможете чувствовать себя гораздо увереннее. Даже если вы изучите по крайней мере, как сказать "Добрый день" и "Спасибо" – иностранцы будут гораздо более благосклонны к вам.

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Как спросить дорогу

Where is / are… — Где находится…

Could you tell me how to get to the… – Подскажите, пожалуйста, как добраться до…

Where the bus / train station is? – Где расположен авто- / железнодорожный вокзал?

Where can I change money? – Где я могу обменять деньги?

Не забывайте благодарить универсальной фразой "Thank you" за любую помощь.

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Как поесть

How much is it? – Сколько это стоит?

I would like some… — Я хочу…

May I have the bill / check, please? – Можно счет, пожалуйста.

May I pay by a credit card? – Можно ли заплатить картой?



Туристам важно изучить хотя бы некоторые фразы на английском языке / Фото Unsplash

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Как найти общий язык с людьми

Если ваш уровень языка не слишком высок, не стесняйтесь переспросить, попросить говорить медленнее или даже сказать собеседнику, пусть запишет свои слова.

Please speak more slowly. – Говорите медленнее, пожалуйста.

Could you please spell that? – Продиктуйте по буквам, пожалуйста.

Could you write it down on paper, please? – Можете ли вы написать это на бумаге?