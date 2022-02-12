Візьміть на озброєння хоча б деякі з цих висловів і зможете почуватися набагато впевненіше. Навіть якщо ви вивчите принаймні як сказати "Добрий день" та "Дякую" – іноземці будуть значно прихильнішими до вас.
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Як запитати дорогу
- Where is / are… — Де розташоване…
- Could you tell me how to get to the… – Підкажіть, будь ласка, як дістатися до…
- Where the bus / train station is? – Де розташований авто- / залізничний вокзал?
- Where can I change money? – Де я можу обміняти гроші?
Не забувайте дякувати універсальною фразою "Thank you" за будь-яку допомогу.
Як поїсти
- How much is it? – Скільки це коштує?
- I would like some… — Я хочу…
- May I have the bill / check, please? – Можна рахунок, будь ласка.
- May I pay by a credit card? – Чи можна заплатити картою?
Туристам важливо вивчити хоча б деякі фрази англійською мовою / Фото Unsplash
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Як порозумітися з людьми
Якщо ваш рівень мови не надто високий, не соромтеся перепитати, попросити говорити повільніше або навіть сказати співрозмовнику, нехай запише свої слова.
- Please speak more slowly. – Говоріть повільніше, будь ласка.
- Could you please spell that? – Продиктуйте по літерах, будь ласка.
- Could you write it down on paper, please? – Чи можете ви написати це на папері, будь ласка?