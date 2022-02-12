Важные фразы на английском, которые нужно выучить каждому туристу
Источник:Вікна
Сейчас большинство путешественников понимают, что без английского в путешествии не обойтись. Даже если вы совсем не знаете этого языка, формируйте собственный словарик, учите полезные слова и предложения – они могут облегчить вам жизнь в путешествии.
Возьмите на вооружение хотя бы некоторые из этих враз и сможете чувствовать себя гораздо увереннее. Даже если вы изучите по крайней мере, как сказать "Добрый день" и "Спасибо" – иностранцы будут гораздо более благосклонны к вам.
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Как спросить дорогу
- Where is / are… — Где находится…
- Could you tell me how to get to the… – Подскажите, пожалуйста, как добраться до…
- Where the bus / train station is? – Где расположен авто- / железнодорожный вокзал?
- Where can I change money? – Где я могу обменять деньги?
Не забывайте благодарить универсальной фразой "Thank you" за любую помощь.Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь.
Как поесть
- How much is it? – Сколько это стоит?
- I would like some… — Я хочу…
- May I have the bill / check, please? – Можно счет, пожалуйста.
- May I pay by a credit card? – Можно ли заплатить картой?
Туристам важно изучить хотя бы некоторые фразы на английском языке / Фото Unsplash
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Как найти общий язык с людьми
Если ваш уровень языка не слишком высок, не стесняйтесь переспросить, попросить говорить медленнее или даже сказать собеседнику, пусть запишет свои слова.
- Please speak more slowly. – Говорите медленнее, пожалуйста.
- Could you please spell that? – Продиктуйте по буквам, пожалуйста.
- Could you write it down on paper, please? – Можете ли вы написать это на бумаге?