Важные правила туристического этикета: что каждый должен знать и делать в горах

Узнайте, почему нужно пропускать идущих вверх, а также кто из участников должен идти впереди. Туристический этикет позволяет путешествовать комфортно и избегать опасностей.

Уступайте дорогу идущим в гору

Поднимающиеся туристы испытывают большие физические нагрузки. Обычно они очень сосредоточены и смотрят только под ноги.

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Среди туристов принято пропускать идущих вверх / Фото Unsplash

Всегда делайте шаг в сторону и пропускайте поднимающихся. Ведь им сложнее остановиться, пропустить идущих вниз, а затем снова набрать разгон.

Будьте внимательны при приближении байков или всадников

В целом, согласно правилам, главный на пешеходной дорожке – пеший турист. Однако "спорить" с велосипедом, мотоциклом или конем – довольно опасно.

Поэтому лучше отойти и дать дорогу тем, кто стремглав мчится по горным склонам.

Если же вы встретили всадника или целую группу на лошадях, тоже немедленно уступите дорогу. Не пытайтесь погладить или покормить лошадей – животные могут испугаться и стать непредсказуемыми.

Идите по одному

Даже если вы путешествуете большой веселой группой, на узких тропах можно двигаться только вереницей, по одному. Старайтесь не занимать всю тропу, особенно в узких местах с ограниченной видимостью.



На узких тропах лучше двигаться друг за другом / Фото Unsplash

Также не желательно идти парами там, где интенсивное движение туристов в обе стороны.

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Пусть самый медленный человек идет первым

Кажется, это правило нелогично. Однако поставьте себя на место медленных участников. Они и так выбиваются из сил, пытаясь догнать всю группу.

Как только самые слабые подходят на место привала, как сильные вскакивают – они уже отдохнули, слабых дождались, можно идти дальше.



Ставьте слабых путешественников первыми в группе / Фото Unsplash

Это превращает поход для слабых участников в ад. Поэтому лучше чуть-чуть пожертвовать скоростью и поставить впереди медленных участников.

Впрочем, это правило не является "железным" – бывает, что сильнейших туристов отправляют вперед, чтобы готовить ужин или раскладывать лагерь. Иногда группу даже делят на несколько подгрупп, каждая из которых имеет свой темп.

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Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Текст сообщения:

1. Уступайте дорогу идущим вверх Турист, идущий вверх, испытывает гораздо большую физическую нагрузку, чем тот, кто спускается. Кроме того, он имеет меньшее поле обзора, сосредотачиваясь только на том, что видит перед собой.

2. Будьте внимательны при приближении велосипедистов и всадников Вообще велосипедисты должны вам уступать дорогу на пешеходных дорожках. Но никогда не знаешь, что на уме у людей, особенно когда они мчат вниз на своих горных байках. Поэтому при их приближении будет разумнее отойти в сторону и дать возможность спокойно проехать. Еще более осторожно ведите себя при встрече со всадником или конной группой. Не совершайте резких движений, не пытайтесь заигрывать или накормить лошадей, так как это может их напугать.

3. Не занимайте всю тропу Поход становится вдвойне приятным, если вы путешествуете в хорошей компании. Дальняя дорога, а у вас столько тем для разговоров, столько новых впечатлений, которые нужно обсудить. Но как бы вы ни восхищались разговорами, не забывайте об окружающих. Не идите парами или целой группой, если тропа слишком узкая, чтобы свободно разминуться. Особенно это касается популярных туристических мест, где движение может быть достаточно интенсивным.

4. Самый медленный – впереди Участники группы могут иметь разную физическую подготовку, а потому для каждого оптимален свой темп движения. Сильные и неопытные туристы часто убегают далеко вперед, оставляя слабых и неопытных где-то сзади. В результате первым приходится часто останавливаться и ждать, а вторые ползут практически без отдыха, проклиная все на свете и, прежде всего, своих быстрых друзей. В группе нарастает напряжение и взаимное раздражение.