Важные правила туристического этикета: что каждый должен знать и делать в горах
Источник:фейсбук ВОЦТСКЕ
Узнайте, почему нужно пропускать идущих вверх, а также кто из участников должен идти впереди. Туристический этикет позволяет путешествовать комфортно и избегать опасностей.
Уступайте дорогу идущим в гору
Поднимающиеся туристы испытывают большие физические нагрузки. Обычно они очень сосредоточены и смотрят только под ноги.
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Среди туристов принято пропускать идущих вверх / Фото Unsplash
Всегда делайте шаг в сторону и пропускайте поднимающихся. Ведь им сложнее остановиться, пропустить идущих вниз, а затем снова набрать разгон.
Будьте внимательны при приближении байков или всадников
В целом, согласно правилам, главный на пешеходной дорожке – пеший турист. Однако "спорить" с велосипедом, мотоциклом или конем – довольно опасно.
Поэтому лучше отойти и дать дорогу тем, кто стремглав мчится по горным склонам.
Если же вы встретили всадника или целую группу на лошадях, тоже немедленно уступите дорогу. Не пытайтесь погладить или покормить лошадей – животные могут испугаться и стать непредсказуемыми.
Идите по одному
Даже если вы путешествуете большой веселой группой, на узких тропах можно двигаться только вереницей, по одному. Старайтесь не занимать всю тропу, особенно в узких местах с ограниченной видимостью.
На узких тропах лучше двигаться друг за другом / Фото Unsplash
Также не желательно идти парами там, где интенсивное движение туристов в обе стороны.
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Пусть самый медленный человек идет первым
Кажется, это правило нелогично. Однако поставьте себя на место медленных участников. Они и так выбиваются из сил, пытаясь догнать всю группу.
Как только самые слабые подходят на место привала, как сильные вскакивают – они уже отдохнули, слабых дождались, можно идти дальше.
Ставьте слабых путешественников первыми в группе / Фото Unsplash
Это превращает поход для слабых участников в ад. Поэтому лучше чуть-чуть пожертвовать скоростью и поставить впереди медленных участников.
Впрочем, это правило не является "железным" – бывает, что сильнейших туристов отправляют вперед, чтобы готовить ужин или раскладывать лагерь. Иногда группу даже делят на несколько подгрупп, каждая из которых имеет свой темп.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
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