Важливі правила туристичного етикету: що кожен має знати й робити в горах
Джерело:фейсбук ВОЦТСКЕ
Дізнайтеся, чому потрібно пропускати тих, хто йде в гору, а також хто з учасників має йти попереду. Туристичний етикет дає змогу подорожувати комфортно та уникати небезпек.
Поступайтеся дорогою тим, хто йде в гору
Туристи, які підіймаються, зазнають великих фізичних навантажень. Зазвичай вони дуже зосереджені та дивляться тільки під ноги.
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Серед туристів заведено пропускати тих, хто йде вгору / Фото Unsplash
Завжди робіть крок убік і пропускайте тих, хто підіймається. Адже їм складніше зупинитися, пропустити тих, хто йде донизу, а потім знову набрати розгін.
Будьте уважні при наближенні байків або вершників
Загалом, за правилами, головний на пішохідній доріжці – саме піший турист. Однак "сперечатися" з велосипедом, мотоциклом або конем – досить небезпечно.
Тому краще відійти й дати дорогу тим, хто стрімголов мчить гірськими схилами.
Якщо ж ви зустріли вершника або цілу групу на конях, також негайно поступіться шляхом. Не намагайтеся погладити або погодувати коней – тварини можуть злякатися і стати непередбачуваними.
Йдіть по одному
Навіть якщо ви мандруєте великою веселою групою, на вузьких стежках можна рухатися тільки вервечкою, по одному. Намагайтеся не займати усю стежку, особливо в вузьких місцях з обмеженою видимістю.
На вузьких стежках краще рухатися один за одним / Фото Unsplash
Також не бажано йти парами там, де інтенсивний рух туристів в обидва боки.
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Нехай найповільніша людина йде першою
Здається, це правило нелогічне. Однак поставте себе на місце учасників, які йдуть повільно. Вони й так вибиваються із сил, пробуючи наздогнати усю групу.
Щойно найслабші підходять на місце привалу, як сильні підхоплюються – вони вже перепочили, слабших дочекалися, можна йти далі.
Ставте найслабших мандрівників першими у групі / Фото Unsplash
Це перетворює похід для слабких учасників на пекло. Тому краще трохи пожертвувати швидкістю і поставити попереду повільних учасників.
Втім, це правило не є "залізним" – буває, що найсильніших туристів відправляють уперед, щоб готувати вечерю або розкладати табір. Іноді групу навіть ділять на кілька підгруп, кожна з яких має власний темп.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
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