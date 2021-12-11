Чем удивит отель Kempinski Floating Palace

Главной особенностью отеля станет то, что благодаря его плавучести он сможет менять местоположение. Якорь можно будет оставлять в разных местах.

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В главном здании Kempinski Floating Palace будет 156 номеров разных классов, рестораны, бары, СПА-центр, бассейны и многое другое. Вокруг него разместятся 12 отдельных вилл с собственными пейзажными бассейнами и террасами на крыше. Их будет обслуживать отдельный персонал, готовый удовлетворить все желания гостей.

Будущий плавучий отель Kempinski Floating Palace / Визуализация Kempinski Hotels

Для начала отель будет стоять на якоре в дорогом районе Дубая – рядом с пляжем Джумейра. Это место обеспечит туристам комфорт и отличные виды на город. Иногда отель планируют перемещать к другим якорным остановкам.

Мы уверены, что наш отель скоро станет одной из главных туристических локаций Дубая. Он, несомненно, займет культовую позицию среди плавучих отелей всего мира,

– поделился генеральный директор Seagate Shipyard Мохамед Эль Бахрави.

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Сейчас Kempinski Floating Palace строится на верфи Seagate в Дубае, и готовится к открытию, запланированному на 2023 год.